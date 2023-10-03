В профсоюзе объяснили, как решить проблему загруженности травмпунктов Екатеринбурга

Андрочников: травмпунктам Екатеринбурга нужно эффективней регулировать потоки

04 октября 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге необходимо эффективней выстраивать медицинскую логистику, считает Михаил Андрочников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть травмпунктов Екатеринбурга сократила время работы из-за дефицита медработников. Для того чтобы качественней распределять пациентов по больницам, необходимо эффективней выстраивать медицинскую логистику. Об этом заявил зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. «Не могу сказать, насколько продумана логистика в Свердловской области, но наверняка над этим работают. Да, врачей не хватает, но нужно эффективно регулировать потоки», — передает слова Михаила Андрочникова газета «Известия». По словам зампреда работников здравоохранения РФ, первый наплыв пациентов в травмпункты начинается с восьми утра и продолжается до шести вечера. Второй поток начинается после 23 часов, однако в ночное время наплыв гораздо меньше, добавил Андрочников. Ранее несколько травмпунктов Екатеринбурга сократили режим работы. Это коснулось центральной городской больницы №2, горбольницы №24. В ЦГБ №2 объясняли это тем, что один врач ушел в отпуск, а другой на больничный. Теперь пациентов перенаправляют в другие травмпункты города.

Часть травмпунктов Екатеринбурга сократила время работы из-за дефицита медработников. Для того чтобы качественней распределять пациентов по больницам, необходимо эффективней выстраивать медицинскую логистику. Об этом заявил зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. «Не могу сказать, насколько продумана логистика в Свердловской области, но наверняка над этим работают. Да, врачей не хватает, но нужно эффективно регулировать потоки», — передает слова Михаила Андрочникова газета «Известия». По словам зампреда работников здравоохранения РФ, первый наплыв пациентов в травмпункты начинается с восьми утра и продолжается до шести вечера. Второй поток начинается после 23 часов, однако в ночное время наплыв гораздо меньше, добавил Андрочников. Ранее несколько травмпунктов Екатеринбурга сократили режим работы. Это коснулось центральной городской больницы №2, горбольницы №24. В ЦГБ №2 объясняли это тем, что один врач ушел в отпуск, а другой на больничный. Теперь пациентов перенаправляют в другие травмпункты города.