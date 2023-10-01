01 октября 2023

Травмпункты Екатеринбурга из-за дефицита медиков сократили время работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть травмпунктов Екатеринбурга работает в усеченном режиме Фото:

Несколько травмпунктов Екатеринбурга сократили режим работы. Это произошло из-за дефицита медработников.

«Усеченный режим работы в травмпункте горбольницы №2 на улице Челюскинцев пояснили, что сейчас один врач находится в отпуске, а второй — на длительном больничном. Травмпункт горбольницы №24, по словам пациентов, при заявленной круглосуточной работе принимают только по будням с 08:00 до 20:00. При этом в медучреждении говорят, что соблюдают график», — пишет портал Е1.

Главный внештатный травматолог регионального Минздрава Игорь Шлыков заявил, что дефицит кадров сложился в травмпунктах горбольниц №2 и №36: сейчас там работают два и три травматолога соответственно. Дефицит объясняется тем, что многие врачи перешли на работу в частные клиники.

Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Получить оперативный не удалось.

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Несколько травмпунктов Екатеринбурга сократили режим работы. Это произошло из-за дефицита медработников. «Усеченный режим работы в травмпункте горбольницы №2 на улице Челюскинцев пояснили, что сейчас один врач находится в отпуске, а второй — на длительном больничном. Травмпункт горбольницы №24, по словам пациентов, при заявленной круглосуточной работе принимают только по будням с 08:00 до 20:00. При этом в медучреждении говорят, что соблюдают график», — пишет портал Е1. Главный внештатный травматолог регионального Минздрава Игорь Шлыков заявил, что дефицит кадров сложился в травмпунктах горбольниц №2 и №36: сейчас там работают два и три травматолога соответственно. Дефицит объясняется тем, что многие врачи перешли на работу в частные клиники. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Получить оперативный не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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