Травмпункты Екатеринбурга из-за дефицита медиков сократили время работы

Часть травмпунктов Екатеринбурга работает в усеченном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько травмпунктов Екатеринбурга сократили режим работы. Это произошло из-за дефицита медработников.

«Усеченный режим работы в травмпункте горбольницы №2 на улице Челюскинцев пояснили, что сейчас один врач находится в отпуске, а второй — на длительном больничном. Травмпункт горбольницы №24, по словам пациентов, при заявленной круглосуточной работе принимают только по будням с 08:00 до 20:00. При этом в медучреждении говорят, что соблюдают график», — пишет портал Е1.

Главный внештатный травматолог регионального Минздрава Игорь Шлыков заявил, что дефицит кадров сложился в травмпунктах горбольниц №2 и №36: сейчас там работают два и три травматолога соответственно. Дефицит объясняется тем, что многие врачи перешли на работу в частные клиники.

Журналист URA.RU обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Получить оперативный не удалось.