Шеф-кондитер покидает команду элитных ресторанов Екатеринбурга

Вероника Вишнякова покидает проекты свердловского ресторатора Валентина Кузякина

05 октября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Десерты от Вероники можно встретить в четырех заведениях города Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шеф-кондитер Вероника Вишнякова уходит из гастропроектов «Гастроли», «Гады, крабы и вино», Engels и «Сойка», где любит проводить время екатеринбургский истеблишмент. Девушка пока не раскрывает, какими проектами займется в будущем после того, как распрощается с командой ресторатора Валентина Кузякина. «Наступил последний месяц моей работы в ресторанах „Гастроли“, „Гады, крабы и вино“, Engels и „Сойка“. Я вообще не особо верила, что такие компании и такие отношения в них существуют, но судьба переубедила меня. Все три года я была в окружении вовлеченных профессионалов, вместе с которыми я каждый день делала десерты для лучших ресторанов города. Не имею ни капельки стеснения назвать компанию my dream team», — написала Вероника в своих соцсетях. Девушка рассказала, что у нее начинается новый период, от мысли о котором ей становится немного страшно. «Я пока не раскрываю место, куда я ухожу. Смогу это сказать через месяц-полтора. Ухожу не потому что в компании что-то плохо, наоборот, это лучшая компания города», — пояснила корреспонденту URA.RU Вероника. Ранее шеф-повар Владимир Олькиницкий из екатеринбургского ресторана «Крабы.Гады и вино» переехал в Пермь, чтобы там развиваться. По его словам, рынок Перми дает простор для творчества и здесь гораздо легче открыть интересные проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шеф-кондитер Вероника Вишнякова уходит из гастропроектов «Гастроли», «Гады, крабы и вино», Engels и «Сойка», где любит проводить время екатеринбургский истеблишмент. Девушка пока не раскрывает, какими проектами займется в будущем после того, как распрощается с командой ресторатора Валентина Кузякина. «Наступил последний месяц моей работы в ресторанах „Гастроли“, „Гады, крабы и вино“, Engels и „Сойка“. Я вообще не особо верила, что такие компании и такие отношения в них существуют, но судьба переубедила меня. Все три года я была в окружении вовлеченных профессионалов, вместе с которыми я каждый день делала десерты для лучших ресторанов города. Не имею ни капельки стеснения назвать компанию my dream team», — написала Вероника в своих соцсетях. Девушка рассказала, что у нее начинается новый период, от мысли о котором ей становится немного страшно. «Я пока не раскрываю место, куда я ухожу. Смогу это сказать через месяц-полтора. Ухожу не потому что в компании что-то плохо, наоборот, это лучшая компания города», — пояснила корреспонденту URA.RU Вероника. Ранее шеф-повар Владимир Олькиницкий из екатеринбургского ресторана «Крабы.Гады и вино» переехал в Пермь, чтобы там развиваться. По его словам, рынок Перми дает простор для творчества и здесь гораздо легче открыть интересные проекты.