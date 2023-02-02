Известный шеф-повар покинул Екатеринбург ради новых проектов в Перми

Шеф-повар Владимир Олькиницкий из Екатеринбурга займется ресторанами в Перми

02 февраля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Олькиницкий живет в Перми уже четыре месяца и покидать регион пока не собирается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шеф-повар Владимир Олькиницкий из екатеринбургского ресторана «Крабы.Гады и вино» переехал в Пермь ради того, чтобы развивать там гастрорынок. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Вся эта релокация мне скорее нравится: в душе я — не только рок-звезда, но и кочевник. К тому же, смена панорамы — всегда провокация на новые решения и связи, и пусть новые проекты здесь появляются реже, чем в Екатеринбурге — они есть, они любопытные, яркие и пестрые», — заявил Олькиницкий. По его словам, рынок Перми дает простор для творчества и здесь гораздо легче открыть интересные проекты. Шеф-повар подчеркнул, что у него уже есть идеи, как зайти в сферу пермского общепита. При этом Олькиницкий не исключает, что останется в Перми надолго. «Перечислять достоинства Перми можно в мартышках, можно в попугаях, а можно — бесконечно. Я думаю, что главной гарантией качества может стать один основной аргумент: на вопрос „Остался бы ты там дольше, чем на год?“, я с уверенностью и без запинки, как на духу отвечаю: „Да“», — сообщил шеф-повар.

Шеф-повар Владимир Олькиницкий из екатеринбургского ресторана «Крабы.Гады и вино» переехал в Пермь ради того, чтобы развивать там гастрорынок. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Вся эта релокация мне скорее нравится: в душе я — не только рок-звезда, но и кочевник. К тому же, смена панорамы — всегда провокация на новые решения и связи, и пусть новые проекты здесь появляются реже, чем в Екатеринбурге — они есть, они любопытные, яркие и пестрые», — заявил Олькиницкий. По его словам, рынок Перми дает простор для творчества и здесь гораздо легче открыть интересные проекты. Шеф-повар подчеркнул, что у него уже есть идеи, как зайти в сферу пермского общепита. При этом Олькиницкий не исключает, что останется в Перми надолго. «Перечислять достоинства Перми можно в мартышках, можно в попугаях, а можно — бесконечно. Я думаю, что главной гарантией качества может стать один основной аргумент: на вопрос „Остался бы ты там дольше, чем на год?“, я с уверенностью и без запинки, как на духу отвечаю: „Да“», — сообщил шеф-повар.