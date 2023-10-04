Пермяки из аномальной зоны, которых хотят лишить клуба, готовят письмо Путину. Фото

05 октября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

В селе Молебка жители могут остаться без библиотеки и клуба Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жители села Молебка в Кишертском муниципальном округе Пермского края готовят письмо на имя президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия Махонина. По словам селян, чиновники местной администрации решили закрыть в Молебке библиотеку и клуб. Об этом рассказал один из жителей села Мишель Абдулов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что присутствовал на собрании, где было объявлено о планах местных властей. Статья по теме Охотники за НЛО засекли в небе над Уралом инопланетные прожектора «Присутствовал на собрании в Молебке, где чиновники из администрации Кишерти всеми способами пытаются закрыть местную библиотеку, а затем и клуб, который местные жители используют для своих мероприятий, встреч и различных кружков. Чиновницы приводят несколько десятков пунктов, предписаний, актов почему они хотят закрыть библиотеку. При этом они утверждают, что уважают и понимают местное население, но денег [на содержание библиотеки и клуба] нет […]. Деревенские готовят письма к президенту России Путину В.В. и губернатору Махонину от произвола местных чиновников. И правильно делают», — объяснил Абдулов. Мужчина также отметил, что зарплата библиотекаря более, чем скромная — 6000 рублей в месяц, а библиотечный фонд пополняется во многом, благодаря местным жителям. URA.RU направило письменный запрос на имя главы администрации Кишертского округа Натальи Колобовой, ответ на него ожидается. Аномальная зона близ села Молебка, известная и за пределами Пермского края, привлекает к себе ученых, исследователей и туристов. Здесь неоднократно наблюдали различные неопознанные объекты. Ранее туристы обратили внимание на разрушающийся памятник инопланетянину Алешеньке, который является одним из символов аномальной зоны. Жители Молебки решили встать на защиту библиотеки и клуба Фото: Мишель Абдулов, «ВКонтакте» https://vk.com/abdulovmishel Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Молебка в Кишертском муниципальном округе Пермского края готовят письмо на имя президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия Махонина. По словам селян, чиновники местной администрации решили закрыть в Молебке библиотеку и клуб. Об этом рассказал один из жителей села Мишель Абдулов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что присутствовал на собрании, где было объявлено о планах местных властей. «Присутствовал на собрании в Молебке, где чиновники из администрации Кишерти всеми способами пытаются закрыть местную библиотеку, а затем и клуб, который местные жители используют для своих мероприятий, встреч и различных кружков. Чиновницы приводят несколько десятков пунктов, предписаний, актов почему они хотят закрыть библиотеку. При этом они утверждают, что уважают и понимают местное население, но денег [на содержание библиотеки и клуба] нет […]. Деревенские готовят письма к президенту России Путину В.В. и губернатору Махонину от произвола местных чиновников. И правильно делают», — объяснил Абдулов. Мужчина также отметил, что зарплата библиотекаря более, чем скромная — 6000 рублей в месяц, а библиотечный фонд пополняется во многом, благодаря местным жителям. URA.RU направило письменный запрос на имя главы администрации Кишертского округа Натальи Колобовой, ответ на него ожидается. Аномальная зона близ села Молебка, известная и за пределами Пермского края, привлекает к себе ученых, исследователей и туристов. Здесь неоднократно наблюдали различные неопознанные объекты. Ранее туристы обратили внимание на разрушающийся памятник инопланетянину Алешеньке, который является одним из символов аномальной зоны.