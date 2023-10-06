06 октября 2023

На Челябинск надвигается ураганный ветер

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В Челябинске скорость ветра может достигать 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области днем 8 октября ожидается порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале.

«По данным Челябинского ЦГМС: днем 8 октября местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», — уточняет пресс-служба ЕДДС-112.

Ранее синоптики «Гисметео» сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.

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В Челябинской области днем 8 октября ожидается порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале. «По данным Челябинского ЦГМС: днем 8 октября местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», — уточняет пресс-служба ЕДДС-112. Ранее синоптики «Гисметео» сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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