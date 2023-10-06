На Челябинск надвигается ураганный ветер

В Челябинске скорость ветра может достигать 20 метров в секунду
В Челябинской области днем 8 октября ожидается порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале.
«По данным Челябинского ЦГМС: днем 8 октября местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», — уточняет пресс-служба ЕДДС-112.
Ранее синоптики «Гисметео» сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.
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