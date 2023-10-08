08 октября 2023

В ХМАО сотрудники детского сада пожаловались на невыносимые условия работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В детском саду большая текучка кадров из-за нового директора Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено по просьбе сотрудницы), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников. О невыносимых условиях работы женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Нет уже сил терпеть, так работать просто невозможно! Наша плачевная ситуация началась с прихода нового руководителя [детского сада] Алтынбаевой Елены Альбертовны. Сначала она убрала некоторые показатели и критерии результативности и эффективности деятельности работников, тем самым зарплата упала на 6-8 тысяч. За два года ее руководства уже уволились восемь воспитателей, пять помощников и завхоз», — сообщила агентству Анна. При этом, по словам сотрудницы детсада, на любую претензию Алтынбаева призывает работников к увольнению. Поэтому в «Жар-птице» большая текучка кадров.

Самой больной темой Анна считает работу с детьми, которым необходима ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). Таким детям, как правило, необходима индивидуальная программа обучения. При работе с индивидуальным подходом, педагогам положены выплаты и дополнительные дни к отпуску. Поэтому, по мнению сотрудников, новый руководитель запретила проводить комиссию, хотя детей, нуждающихся в ПМПК, в саду достаточно. «Коллективную жалобу мы предъявляли директору только в устной форме. Отвечает: «Не нравится, садов в городе много», — пояснила Анна в разговоре с журналистом URA.RU.

Сама директор детсада №7 Елена Алтынбаева отказалась от комментариев. По ее словам, на данный момент по факту жалобы проводится внутреннее расследование.

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В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники детского сада №7 «Жар-птица» пожаловались на самоуправство нового директора. По словам работницы учреждения Анны (имя изменено по просьбе сотрудницы), за два года, прошедших под руководством нынешней заведующей, из сада уволилось порядка 14 сотрудников. О невыносимых условиях работы женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Нет уже сил терпеть, так работать просто невозможно! Наша плачевная ситуация началась с прихода нового руководителя [детского сада] Алтынбаевой Елены Альбертовны. Сначала она убрала некоторые показатели и критерии результативности и эффективности деятельности работников, тем самым зарплата упала на 6-8 тысяч. За два года ее руководства уже уволились восемь воспитателей, пять помощников и завхоз», — сообщила агентству Анна. При этом, по словам сотрудницы детсада, на любую претензию Алтынбаева призывает работников к увольнению. Поэтому в «Жар-птице» большая текучка кадров. Самой больной темой Анна считает работу с детьми, которым необходима ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). Таким детям, как правило, необходима индивидуальная программа обучения. При работе с индивидуальным подходом, педагогам положены выплаты и дополнительные дни к отпуску. Поэтому, по мнению сотрудников, новый руководитель запретила проводить комиссию, хотя детей, нуждающихся в ПМПК, в саду достаточно. «Коллективную жалобу мы предъявляли директору только в устной форме. Отвечает: «Не нравится, садов в городе много», — пояснила Анна в разговоре с журналистом URA.RU. Сама директор детсада №7 Елена Алтынбаева отказалась от комментариев. По ее словам, на данный момент по факту жалобы проводится внутреннее расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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