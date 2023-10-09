09 октября 2023

«Известия»: онлайн-торговлю обяжут создать «российскую полку»

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Нормы «о российской полке» должны вступить в силу 1 марта 2024 года Фото:

Интернет-магазины обяжут в поисковой выдаче показывать первые 50 наименований — только российские товары. Норма содержится в последней версии законопроекта «о российской полке».

«В онлайн-рознице появится „российская полка“ — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче. Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий», — пишут «Известия».

Товары на рынке поделят на отечественные и иностранные. Под отечественные попадут те, которые сделаны на территории России, при этом владеть фабриками должны будут россияне или белорусы, а бренды товара принадлежать только гражданам РФ. Нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Исполнение правил проконтролирует Роспотребнадзор.

Ранее новое исследование показало, что большая часть россиян покупают товары онлайн. Среди причин, по которым россияне покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки.

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Интернет-магазины обяжут в поисковой выдаче показывать первые 50 наименований — только российские товары. Норма содержится в последней версии законопроекта «о российской полке». «В онлайн-рознице появится „российская полка“ — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче. Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий», — пишут «Известия». Товары на рынке поделят на отечественные и иностранные. Под отечественные попадут те, которые сделаны на территории России, при этом владеть фабриками должны будут россияне или белорусы, а бренды товара принадлежать только гражданам РФ. Нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Исполнение правил проконтролирует Роспотребнадзор. Ранее новое исследование показало, что большая часть россиян покупают товары онлайн. Среди причин, по которым россияне покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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