«Известия»: онлайн-торговлю обяжут создать «российскую полку»

10 октября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Нормы «о российской полке» должны вступить в силу 1 марта 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Интернет-магазины обяжут в поисковой выдаче показывать первые 50 наименований — только российские товары. Норма содержится в последней версии законопроекта «о российской полке». «В онлайн-рознице появится „российская полка“ — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче. Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий», — пишут «Известия». Товары на рынке поделят на отечественные и иностранные. Под отечественные попадут те, которые сделаны на территории России, при этом владеть фабриками должны будут россияне или белорусы, а бренды товара принадлежать только гражданам РФ. Нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Исполнение правил проконтролирует Роспотребнадзор. Ранее новое исследование показало, что большая часть россиян покупают товары онлайн. Среди причин, по которым россияне покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки.

Интернет-магазины обяжут в поисковой выдаче показывать первые 50 наименований — только российские товары. Норма содержится в последней версии законопроекта «о российской полке». «В онлайн-рознице появится „российская полка“ — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче. Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий», — пишут «Известия». Товары на рынке поделят на отечественные и иностранные. Под отечественные попадут те, которые сделаны на территории России, при этом владеть фабриками должны будут россияне или белорусы, а бренды товара принадлежать только гражданам РФ. Нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Исполнение правил проконтролирует Роспотребнадзор. Ранее новое исследование показало, что большая часть россиян покупают товары онлайн. Среди причин, по которым россияне покупают товары в онлайн-магазинах, самой популярной оказалось наличие удобных способов доставки.