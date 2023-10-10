В ХМАО мигрант-наркодилер сломал ногу при попытке побега от полиции

11 октября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

19-летний мигрант был задержан с тремя килограммами синтетических наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) мигрант, задержанный с тремя килограммами наркотиков, выпрыгнул из окна здания городской полиции в попытке сбежать. При падении с первого этажа 19-летний мужчина повредил ногу. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Задержанный выпрыгнул с первого этажа здания полиции в попытке сбежать и, зацепившись за водосточную трубу, сломал ногу. Его на месте задержали сотрудники правоохранительных органов», — рассказал инсайдер. В УМВД Югры корреспонденту агентства подтвердили данный факт. «Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по г. Нижневартовску на маршруте патрулирования задержан 19-летний гражданин среднеазиатского государства, у которого при себе находилось 7 свертков с синтетическим наркотиком a-pvp общей массой около 3,2 грамма. Мигрант был доставлен в отдел по контролю за незаконным оборотом наркотиков городской полиции для проведения следственных действий, откуда предпринял попытку совершить побег, выпрыгнув из окна», — пояснили в силовом ведомстве ХМАО. Также сообщается, что по факту попытки побега проводится проверка. В отношении иностранца сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере) и избрана мера пресечения. Уточняется, что мигрант находится на территории страны законно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) мигрант, задержанный с тремя килограммами наркотиков, выпрыгнул из окна здания городской полиции в попытке сбежать. При падении с первого этажа 19-летний мужчина повредил ногу. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Задержанный выпрыгнул с первого этажа здания полиции в попытке сбежать и, зацепившись за водосточную трубу, сломал ногу. Его на месте задержали сотрудники правоохранительных органов», — рассказал инсайдер. В УМВД Югры корреспонденту агентства подтвердили данный факт. «Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по г. Нижневартовску на маршруте патрулирования задержан 19-летний гражданин среднеазиатского государства, у которого при себе находилось 7 свертков с синтетическим наркотиком a-pvp общей массой около 3,2 грамма. Мигрант был доставлен в отдел по контролю за незаконным оборотом наркотиков городской полиции для проведения следственных действий, откуда предпринял попытку совершить побег, выпрыгнув из окна», — пояснили в силовом ведомстве ХМАО. Также сообщается, что по факту попытки побега проводится проверка. В отношении иностранца сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный оборот наркотических средств, совершенный в крупном размере) и избрана мера пресечения. Уточняется, что мигрант находится на территории страны законно.