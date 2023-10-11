Baza: в Москве парень осквернил памятник Ахмата Кадырова свиной головой. Видео

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, кадыров ахмат
К памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова положили бекон и свиную голову Фото:

В Москве 19-летний Дмитрий К. положил к памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова свиную голову и бекон. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, парень сделал это из-за новостей о строительстве новой мечети в Москве.

«Парень поместил голову и мясо [свинины] к памятнику Кадырова на одноименной улице. Все его действия снимала знакомая», — говорится в сообщении. По данным канала, Дмитрий совершил это из-за информации о строительстве новой мечети в Москве.

Отмечается, что вечером 9 октября Дмитрий увиделся со своей несовершеннолетней подругой, зашел домой за заранее приготовленной свиной головой и беконом. Далее они отправились на улицу Кадырова в Южное Бутово. По словам девушки, она не знала о планах Дмитрия. Он якобы попросил просто снять его на видео.

Дмитрий также отправил по разным чатам в Telegram призывы закопать голову свиньи на месте строительства новой мечети. По данным канала, парень с девушкой задержаны правоохранительными органами. На них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».

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В Москве 19-летний Дмитрий К. положил к памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова свиную голову и бекон. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, парень сделал это из-за новостей о строительстве новой мечети в Москве. «Парень поместил голову и мясо [свинины] к памятнику Кадырова на одноименной улице. Все его действия снимала знакомая», — говорится в сообщении. По данным канала, Дмитрий совершил это из-за информации о строительстве новой мечети в Москве. Отмечается, что вечером 9 октября Дмитрий увиделся со своей несовершеннолетней подругой, зашел домой за заранее приготовленной свиной головой и беконом. Далее они отправились на улицу Кадырова в Южное Бутово. По словам девушки, она не знала о планах Дмитрия. Он якобы попросил просто снять его на видео. Дмитрий также отправил по разным чатам в Telegram призывы закопать голову свиньи на месте строительства новой мечети. По данным канала, парень с девушкой задержаны правоохранительными органами. На них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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