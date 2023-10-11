Baza: в Москве парень осквернил памятник Ахмата Кадырова свиной головой. Видео

11 октября 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

К памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова положили бекон и свиную голову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве 19-летний Дмитрий К. положил к памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова свиную голову и бекон. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, парень сделал это из-за новостей о строительстве новой мечети в Москве. «Парень поместил голову и мясо [свинины] к памятнику Кадырова на одноименной улице. Все его действия снимала знакомая», — говорится в сообщении. По данным канала, Дмитрий совершил это из-за информации о строительстве новой мечети в Москве. Отмечается, что вечером 9 октября Дмитрий увиделся со своей несовершеннолетней подругой, зашел домой за заранее приготовленной свиной головой и беконом. Далее они отправились на улицу Кадырова в Южное Бутово. По словам девушки, она не знала о планах Дмитрия. Он якобы попросил просто снять его на видео. Дмитрий также отправил по разным чатам в Telegram призывы закопать голову свиньи на месте строительства новой мечети. По данным канала, парень с девушкой задержаны правоохранительными органами. На них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».

В Москве 19-летний Дмитрий К. положил к памятнику экс-главы Чечни Ахмата Кадырова свиную голову и бекон. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, парень сделал это из-за новостей о строительстве новой мечети в Москве. «Парень поместил голову и мясо [свинины] к памятнику Кадырова на одноименной улице. Все его действия снимала знакомая», — говорится в сообщении. По данным канала, Дмитрий совершил это из-за информации о строительстве новой мечети в Москве. Отмечается, что вечером 9 октября Дмитрий увиделся со своей несовершеннолетней подругой, зашел домой за заранее приготовленной свиной головой и беконом. Далее они отправились на улицу Кадырова в Южное Бутово. По словам девушки, она не знала о планах Дмитрия. Он якобы попросил просто снять его на видео. Дмитрий также отправил по разным чатам в Telegram призывы закопать голову свиньи на месте строительства новой мечети. По данным канала, парень с девушкой задержаны правоохранительными органами. На них могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм».