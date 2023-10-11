Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего главу СССР Иосифа Сталина предателем. Он осудил руководителя СССР в гонении чеченского народа.
«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — заявил Кадыров. Его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва».
Кадыров отметил, что тогда в Чечне не было главы, который мог взять на себя ответственность за свой народ и регион. По его словам, чеченский народ согласованно и ответственно принимает решения.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, как Иосиф Сталин массово выслал жителей Чечни и Ингушетии из-за обвинений в сотрудничестве с фашистами. Он проклял Сталина за депортацию чеченского народа, передает «Национальная служба новостей».
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