Кадыров объявил Сталина предателем. Видео

11 октября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что сейчас чеченский народ согласованно и ответственно принимает решения Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего главу СССР Иосифа Сталина предателем. Он осудил руководителя СССР в гонении чеченского народа. «Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — заявил Кадыров. Его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Кадыров отметил, что тогда в Чечне не было главы, который мог взять на себя ответственность за свой народ и регион. По его словам, чеченский народ согласованно и ответственно принимает решения. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, как Иосиф Сталин массово выслал жителей Чечни и Ингушетии из-за обвинений в сотрудничестве с фашистами. Он проклял Сталина за депортацию чеченского народа, передает «Национальная служба новостей».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего главу СССР Иосифа Сталина предателем. Он осудил руководителя СССР в гонении чеченского народа. «Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — заявил Кадыров. Его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва». Кадыров отметил, что тогда в Чечне не было главы, который мог взять на себя ответственность за свой народ и регион. По его словам, чеченский народ согласованно и ответственно принимает решения. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, как Иосиф Сталин массово выслал жителей Чечни и Ингушетии из-за обвинений в сотрудничестве с фашистами. Он проклял Сталина за депортацию чеченского народа, передает «Национальная служба новостей».