В Кушве загорелась пятиэтажка, из которой эвакуировали десятки жителей

В Кушве (Свердловская область) на улице Луначарского загорелся мусор в подъезде пятиэтажного дома, из-за чего из квартир самостоятельно эвакуировались 18 человек и 6 человек с помощью пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 01:25 часов поступило сообщение о пожаре. В подъезде жилого дома загорелся мусор общей площадью 4 квадратных метра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы 18 человек. Спасено с помощью спас устройств 6 человек», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.
В 01:36 часов огонь был локализован. В 02:00 часов завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
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