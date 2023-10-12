12 октября 2023

В Кушве загорелась пятиэтажка, из которой эвакуировали десятки жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара приняли участие 11 сотрудников МЧС Фото:

В Кушве (Свердловская область) на улице Луначарского загорелся мусор в подъезде пятиэтажного дома, из-за чего из квартир самостоятельно эвакуировались 18 человек и 6 человек с помощью пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 01:25 часов поступило сообщение о пожаре. В подъезде жилого дома загорелся мусор общей площадью 4 квадратных метра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы 18 человек. Спасено с помощью спас устройств 6 человек», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

В 01:36 часов огонь был локализован. В 02:00 часов завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

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В Кушве (Свердловская область) на улице Луначарского загорелся мусор в подъезде пятиэтажного дома, из-за чего из квартир самостоятельно эвакуировались 18 человек и 6 человек с помощью пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 01:25 часов поступило сообщение о пожаре. В подъезде жилого дома загорелся мусор общей площадью 4 квадратных метра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы 18 человек. Спасено с помощью спас устройств 6 человек», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. В 01:36 часов огонь был локализован. В 02:00 часов завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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