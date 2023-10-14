14 октября 2023

Полпред УрФО поздравил уральцев с Днем отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев отметил, что отцы должны быть примером своим детям Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 15 октября поздравил уральцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы в семьях всегда царила любовь и взаимопонимание. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда УрФО.

«Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем отца! Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться», — сказал полпред в сообщении.

Якушев отметил, что отцовство — сложная, но прекрасная миссия. Он призвал отцов соответствовать представлениям детей — быть «настоящими героями», сильными и надежными, становится лучше ради них. Якушев подчеркнул, что в силах отцов воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 15 октября поздравил уральцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы в семьях всегда царила любовь и взаимопонимание. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда УрФО. «Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем отца! Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться», — сказал полпред в сообщении. Якушев отметил, что отцовство — сложная, но прекрасная миссия. Он призвал отцов соответствовать представлениям детей — быть «настоящими героями», сильными и надежными, становится лучше ради них. Якушев подчеркнул, что в силах отцов воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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