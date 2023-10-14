Полпред УрФО поздравил уральцев с Днем отца

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 15 октября поздравил уральцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы в семьях всегда царила любовь и взаимопонимание. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда УрФО.
«Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем отца! Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться», — сказал полпред в сообщении.
Якушев отметил, что отцовство — сложная, но прекрасная миссия. Он призвал отцов соответствовать представлениям детей — быть «настоящими героями», сильными и надежными, становится лучше ради них. Якушев подчеркнул, что в силах отцов воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее.
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