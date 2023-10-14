Полпред УрФО поздравил уральцев с Днем отца

15 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Якушев отметил, что отцы должны быть примером своим детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 15 октября поздравил уральцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы в семьях всегда царила любовь и взаимопонимание. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда УрФО. «Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем отца! Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться», — сказал полпред в сообщении. Якушев отметил, что отцовство — сложная, но прекрасная миссия. Он призвал отцов соответствовать представлениям детей — быть «настоящими героями», сильными и надежными, становится лучше ради них. Якушев подчеркнул, что в силах отцов воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 15 октября поздравил уральцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы в семьях всегда царила любовь и взаимопонимание. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпреда УрФО. «Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем отца! Быть папой — значит быть опорой и защитой своей семьи. Собственным примером показывать, что такое любовь и ответственность. Знакомить ребенка с окружающим миром и позволять ему делать самостоятельные шаги. Всегда быть готовым прийти на помощь, совершать для детей невозможное и от души с ними веселиться», — сказал полпред в сообщении. Якушев отметил, что отцовство — сложная, но прекрасная миссия. Он призвал отцов соответствовать представлениям детей — быть «настоящими героями», сильными и надежными, становится лучше ради них. Якушев подчеркнул, что в силах отцов воспитать поколения, которые обеспечат России великое будущее.