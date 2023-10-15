Мужчина нанес несколько ударов топором по двери подъезда Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске мужчина изрубил топором дверь подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Кыштымской. Его действия попали на камеру домофона «Интерсвязь».

«На записи с камеры видно, как мужчина подходит быстрым шагом к входной двери и достает из куртки топор. Он несколько раз замахивается и ударяет по двери. После нескольких неудачных попыток зарубить дверь он ушел», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» в «ВКонтакте».

Судя по видео, которое читатели прислали в группу, действие происходит в одиннадцатом часу вечера. Что стало причиной агрессии мужчины — неизвестно.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:43 по Уральскому времени:

«Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.