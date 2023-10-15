15 октября 2023

Челябинец изрубил подъездную дверь топором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, топор, пень
Мужчина нанес несколько ударов топором по двери подъезда Фото:

В Челябинске мужчина изрубил топором дверь подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Кыштымской. Его действия попали на камеру домофона «Интерсвязь».

«На записи с камеры видно, как мужчина подходит быстрым шагом к входной двери и достает из куртки топор. Он несколько раз замахивается и ударяет по двери. После нескольких неудачных попыток зарубить дверь он ушел», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» в «ВКонтакте».

Судя по видео, которое читатели прислали в группу, действие происходит в одиннадцатом часу вечера. Что стало причиной агрессии мужчины — неизвестно.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:43 по Уральскому времени:

«Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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В Челябинске мужчина изрубил топором дверь подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Кыштымской. Его действия попали на камеру домофона «Интерсвязь». «На записи с камеры видно, как мужчина подходит быстрым шагом к входной двери и достает из куртки топор. Он несколько раз замахивается и ударяет по двери. После нескольких неудачных попыток зарубить дверь он ушел», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» в «ВКонтакте». Судя по видео, которое читатели прислали в группу, действие происходит в одиннадцатом часу вечера. Что стало причиной агрессии мужчины — неизвестно. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:43 по Уральскому времени: «Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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