В Челябинске мужчина изрубил топором дверь подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Кыштымской. Его действия попали на камеру домофона «Интерсвязь».
«На записи с камеры видно, как мужчина подходит быстрым шагом к входной двери и достает из куртки топор. Он несколько раз замахивается и ударяет по двери. После нескольких неудачных попыток зарубить дверь он ушел», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» в «ВКонтакте».
Судя по видео, которое читатели прислали в группу, действие происходит в одиннадцатом часу вечера. Что стало причиной агрессии мужчины — неизвестно.
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 13:43 по Уральскому времени:
«Сообщение зарегистрировано. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.