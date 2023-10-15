Житель ХМАО избил соседа-геймера за слишком шумную игру

16 октября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Геймер из ХМАО получил закрытый перелом из-за слишком шумной игры на компьютере Фото: Kelly Hunter/Flickr Житель Радужного (ХМАО) избил соседа-геймера за то, что молодой человек мешал спать громкими криками. Группа «Суды Югры» социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что мужчина нанес шумному игроку тяжелую травму головы. «Житель Радужного после тяжелой работы пришел к себе домой и лег спать, но ему помешал сосед — молодой парень, который играл в компьютерные игры, периодически кричал и ругался. Услышав крики через стенку, мужчина разозлился, пришел к соседу и после словесной перепалки несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове, в результате чего молодой человек получил закрытый перелом, квалифицированный как тяжкий вред здоровью», — сообщается в публикации ведомства. В суде житель Радужного признал свою вину. Суд назначил ему три года лет лишения свободы условно и взыскал компенсацию — 314 тысяч рублей. Апелляционная инстанция уменьшила размер выплат пострадавшему до 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска нанес своему сыну удар топором по голове. Он получил ушиб головного мозга за то, что пьяный напал на пожилых родственников.

Житель Радужного (ХМАО) избил соседа-геймера за то, что молодой человек мешал спать громкими криками. Группа «Суды Югры» социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что мужчина нанес шумному игроку тяжелую травму головы. «Житель Радужного после тяжелой работы пришел к себе домой и лег спать, но ему помешал сосед — молодой парень, который играл в компьютерные игры, периодически кричал и ругался. Услышав крики через стенку, мужчина разозлился, пришел к соседу и после словесной перепалки несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове, в результате чего молодой человек получил закрытый перелом, квалифицированный как тяжкий вред здоровью», — сообщается в публикации ведомства. В суде житель Радужного признал свою вину. Суд назначил ему три года лет лишения свободы условно и взыскал компенсацию — 314 тысяч рублей. Апелляционная инстанция уменьшила размер выплат пострадавшему до 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска нанес своему сыну удар топором по голове. Он получил ушиб головного мозга за то, что пьяный напал на пожилых родственников.