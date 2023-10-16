На границе Челябинской области и Казахстана перекроют дорогу

17 октября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Перекрытие объяснили установкой светофорных объектов на участке дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На границе Челябинской области с республикой Казахстан 18 и 19 октября перекроют участки автодороги. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» 17 октября, ограничения введут из-за установки светофоров. «В связи с проведением работ по установке светофорных объектов на автомобильной дороге „А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан“ с 87 по 88 километр будет временно ограничено движение транспортных средств в виде организации временного перекрытия с полной остановкой движения. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в дорожной организации. Там отметили, что ограничения обоих направлений пройдут на территории Южноуральского городского округа. Так, 18 октября будет перекрыто движение по улице Спортивной с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30. 19 октября движение по улице будет перекрыто с 00:00 до 00:30 и с 01:00 до 01:30. Также дорожные работы планируются на улице Мира. Там 19 октября движение будет перекрыто с 02:00 до 02:30 и с 03:00 до 03:30.

На границе Челябинской области с республикой Казахстан 18 и 19 октября перекроют участки автодороги. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» 17 октября, ограничения введут из-за установки светофоров. «В связи с проведением работ по установке светофорных объектов на автомобильной дороге „А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан“ с 87 по 88 километр будет временно ограничено движение транспортных средств в виде организации временного перекрытия с полной остановкой движения. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в дорожной организации. Там отметили, что ограничения обоих направлений пройдут на территории Южноуральского городского округа. Так, 18 октября будет перекрыто движение по улице Спортивной с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30. 19 октября движение по улице будет перекрыто с 00:00 до 00:30 и с 01:00 до 01:30. Также дорожные работы планируются на улице Мира. Там 19 октября движение будет перекрыто с 02:00 до 02:30 и с 03:00 до 03:30.