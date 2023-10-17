Драка между тюменцами и мигрантами, всколыхнувшая Россию, прошла совсем по-другому сценарию

В деле о резонансной драке между тюменцами и мигрантами появился новый поворот

17 октября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Тюменцы напали на мигрантов в ночь с 7 на 8 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резонансная драка в Тюмени с участием мигрантов из Узбекистана прошла совсем не так, как сообщалось ранее: не мигранты избили тюменцев, а наоборот: местные жители напали на иностранцев. Об этом сообщают источники URA.RU. Накануне в русскоязычном сегменте Telegram распространилась информация о массовой драке между гражданами Узбекистана и России, в ходе которой иностранцы якобы взяли верх над россиянами. В действительности все оказалось иначе. Драку с участием мигрантов из Узбекистана, которая произошла в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево в ночь с 7 на 8 октября, спровоцировали шестеро россиян. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Ночью 8 октября четверо граждан Узбекистана после употребления алкогольных напитков пошли прогуляться по Ново-Патрушево. В какой-то момент, к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, и начали провоцировать иностранцев на конфликт. Завязалась драка. С различными травмами один из граждан Узбекистана позднее обратился в одну из тюменских больниц. Вообще, все участники драки хотели скрыть случившееся, но одного избили так сильно, что потребовалась госпитализация, и соответственно этот инцидент попал в сводки полиции», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным источников URA.RU, личности нападавших были установлены. Ими оказались местные жители. «12 октября потерпевший обратился в полицию и попросил, чтобы рассмотрение материалов административного дела в отношении нападавших по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои, было остановлено. Рассмотрением указанного дела занимались в ОУР отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени», — отметил источник URA.RU. Он добавил, что в ближайшее время тюменские силовики проведут на территории микрорайона Ново-Патрушево профилактические рейды. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки проводится проверка. «Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало. Информация, которая появилась в СМИ, зарегистрирована в территориальном подразделении органов внутренних дел. В настоящее время полицейские проводят проверку, в рамках которой будут установлены все участники потасовки. После выяснения обстоятельств произошедшего будет принято решение в установленном законном порядке», — пояснили агентству в пресс-службе областного УМВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Резонансная драка в Тюмени с участием мигрантов из Узбекистана прошла совсем не так, как сообщалось ранее: не мигранты избили тюменцев, а наоборот: местные жители напали на иностранцев. Об этом сообщают источники URA.RU. Накануне в русскоязычном сегменте Telegram распространилась информация о массовой драке между гражданами Узбекистана и России, в ходе которой иностранцы якобы взяли верх над россиянами. В действительности все оказалось иначе. Драку с участием мигрантов из Узбекистана, которая произошла в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево в ночь с 7 на 8 октября, спровоцировали шестеро россиян. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Ночью 8 октября четверо граждан Узбекистана после употребления алкогольных напитков пошли прогуляться по Ново-Патрушево. В какой-то момент, к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, и начали провоцировать иностранцев на конфликт. Завязалась драка. С различными травмами один из граждан Узбекистана позднее обратился в одну из тюменских больниц. Вообще, все участники драки хотели скрыть случившееся, но одного избили так сильно, что потребовалась госпитализация, и соответственно этот инцидент попал в сводки полиции», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным источников URA.RU, личности нападавших были установлены. Ими оказались местные жители. «12 октября потерпевший обратился в полицию и попросил, чтобы рассмотрение материалов административного дела в отношении нападавших по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои, было остановлено. Рассмотрением указанного дела занимались в ОУР отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени», — отметил источник URA.RU. Он добавил, что в ближайшее время тюменские силовики проведут на территории микрорайона Ново-Патрушево профилактические рейды. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки проводится проверка. «Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало. Информация, которая появилась в СМИ, зарегистрирована в территориальном подразделении органов внутренних дел. В настоящее время полицейские проводят проверку, в рамках которой будут установлены все участники потасовки. После выяснения обстоятельств произошедшего будет принято решение в установленном законном порядке», — пояснили агентству в пресс-службе областного УМВД.