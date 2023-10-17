Свердловские студенты-аграрии научились делать колбасу с коноплей. Фото, видео

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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба "Белая лошадь". Екатеринбург, колбаса
Студенты аграрного вуза изучают не только теорию, но и практикуются в технологии производства Фото:

Студенты Уральского государственного аграрного университета активно занимаются разработкой новых видов сельскохозяйственной продукции. Одна из новинок — колбаса с семенами конопли и минимальным содержанием соли. Об этом URA.RU рассказал представитель вуза на выставке «Агропром Урал», которая открылась в Екатеринбурге.

«Каждый студент в конце учебы пишет дипломную работу, и чаще всего она связана с разработкой какого-то продукта. Естественно, у нас есть лаборатории, где этим можно заниматься. Часто продукция инновационная. Например, мы делаем сыровяленые колбаски с семенами конопли, которые содержат макро и микро элементы, жирные кислоты, и сниженным содержанием соли. Изменили немного технологию, в итоге продукт оказывает меньше негативного воздействия на организм человека», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Ее привезли из Челябинска.

Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург
Инновационной продукцией аграрного вуза накормили замгубернатора Алексея Шмыкова и спикера областного заксобрания Людмилу Бабушкину
Фото:
Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург
Также в вузе по особым технологиям делают сыры
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Студенты Уральского государственного аграрного университета активно занимаются разработкой новых видов сельскохозяйственной продукции. Одна из новинок — колбаса с семенами конопли и минимальным содержанием соли. Об этом URA.RU рассказал представитель вуза на выставке «Агропром Урал», которая открылась в Екатеринбурге. «Каждый студент в конце учебы пишет дипломную работу, и чаще всего она связана с разработкой какого-то продукта. Естественно, у нас есть лаборатории, где этим можно заниматься. Часто продукция инновационная. Например, мы делаем сыровяленые колбаски с семенами конопли, которые содержат макро и микро элементы, жирные кислоты, и сниженным содержанием соли. Изменили немного технологию, в итоге продукт оказывает меньше негативного воздействия на организм человека», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Ее привезли из Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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