Свердловские студенты-аграрии научились делать колбасу с коноплей. Фото, видео

17 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Студенты аграрного вуза изучают не только теорию, но и практикуются в технологии производства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Студенты Уральского государственного аграрного университета активно занимаются разработкой новых видов сельскохозяйственной продукции. Одна из новинок — колбаса с семенами конопли и минимальным содержанием соли. Об этом URA.RU рассказал представитель вуза на выставке «Агропром Урал», которая открылась в Екатеринбурге. «Каждый студент в конце учебы пишет дипломную работу, и чаще всего она связана с разработкой какого-то продукта. Естественно, у нас есть лаборатории, где этим можно заниматься. Часто продукция инновационная. Например, мы делаем сыровяленые колбаски с семенами конопли, которые содержат макро и микро элементы, жирные кислоты, и сниженным содержанием соли. Изменили немного технологию, в итоге продукт оказывает меньше негативного воздействия на организм человека», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Ее привезли из Челябинска. Инновационной продукцией аграрного вуза накормили замгубернатора Алексея Шмыкова и спикера областного заксобрания Людмилу Бабушкину Фото: Илья Московец © URA.RU Также в вузе по особым технологиям делают сыры Фото: Илья Московец © URA.RU

Студенты Уральского государственного аграрного университета активно занимаются разработкой новых видов сельскохозяйственной продукции. Одна из новинок — колбаса с семенами конопли и минимальным содержанием соли. Об этом URA.RU рассказал представитель вуза на выставке «Агропром Урал», которая открылась в Екатеринбурге. «Каждый студент в конце учебы пишет дипломную работу, и чаще всего она связана с разработкой какого-то продукта. Естественно, у нас есть лаборатории, где этим можно заниматься. Часто продукция инновационная. Например, мы делаем сыровяленые колбаски с семенами конопли, которые содержат макро и микро элементы, жирные кислоты, и сниженным содержанием соли. Изменили немного технологию, в итоге продукт оказывает меньше негативного воздействия на организм человека», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Ее привезли из Челябинска.