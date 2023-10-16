Пермяк убил свою подругу 8 марта из-за отказа переспать

17 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Преступнику огласили приговор Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Перми расправился со своей подругой из-за отказа вступить в интимную связь. Преступление было совершено в Международный женский день. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда Перми. «Преступник пришел в гости к своей знакомой 7 марта 2023 года, и они стали употреблять алкогольные напитки. Ранним утром 8 марта пермяк решил вступить в интимную связь с женщиной, но та его отвергла. Тогда преступник сходил за ножом на кухню и нанес погибшей не менее восьми ударов в грудную клетку, живот и пах. Поняв, что совершил убийство, мужчина прикрыл тело пермячки одеялом, а сам сбежал с места преступления», — говорится в решении суда. Тело убитой матери обнаружил ее сын, который во время убийства спал в соседней комнате. Молодой человек заявил иск о возмещении морального вреда к убийце. Он сообщил, что имеет инвалидность, а погибшая мать его полностью содержала. Свердловский районный суд признал пермяка виновным в умышленном убийстве. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима. Также преступник должен будет выплатить сыну убитой женщины два млн рублей за причиненный моральный вред.

Житель Перми расправился со своей подругой из-за отказа вступить в интимную связь. Преступление было совершено в Международный женский день. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда Перми. «Преступник пришел в гости к своей знакомой 7 марта 2023 года, и они стали употреблять алкогольные напитки. Ранним утром 8 марта пермяк решил вступить в интимную связь с женщиной, но та его отвергла. Тогда преступник сходил за ножом на кухню и нанес погибшей не менее восьми ударов в грудную клетку, живот и пах. Поняв, что совершил убийство, мужчина прикрыл тело пермячки одеялом, а сам сбежал с места преступления», — говорится в решении суда. Тело убитой матери обнаружил ее сын, который во время убийства спал в соседней комнате. Молодой человек заявил иск о возмещении морального вреда к убийце. Он сообщил, что имеет инвалидность, а погибшая мать его полностью содержала. Свердловский районный суд признал пермяка виновным в умышленном убийстве. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима. Также преступник должен будет выплатить сыну убитой женщины два млн рублей за причиненный моральный вред.