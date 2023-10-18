В свердловском лесу пропал 70-летний мужчина. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
В невьянском лесу начали поиски пенсионера Фото:

В Невьянске (Свердловская область) 18 октября 70-летний Александр Казанцев ушел в лес и не вернулся. На Среднем Урале уже организовали поиски пенсионера, сообщили в поисково-спасательном отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Казанцев Александр Васильевич 1953 года рождения. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и темно-синие глаза. Мужчина был одет в темно-синею куртку со светоотражающими элементами, черный джемпер, синие джинсы, черные резиновые сапоги. Ушел в лес и не вернулся», — сказано в сообщении.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги: Алена (Тайга) 8 (922) 141-93-07, Кристина (Птичка) 8 (963) 051-16-56.

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В Невьянске (Свердловская область) 18 октября 70-летний Александр Казанцев ушел в лес и не вернулся. На Среднем Урале уже организовали поиски пенсионера, сообщили в поисково-спасательном отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Казанцев Александр Васильевич 1953 года рождения. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и темно-синие глаза. Мужчина был одет в темно-синею куртку со светоотражающими элементами, черный джемпер, синие джинсы, черные резиновые сапоги. Ушел в лес и не вернулся», — сказано в сообщении. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги: Алена (Тайга) 8 (922) 141-93-07, Кристина (Птичка) 8 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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