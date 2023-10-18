Самолет Utair не смог взлететь из-за технической неисправности

Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из столицы в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт Москвы из-за технических неполадок. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Самолет авиакомпании Utair Москва (Внуково) — Уфа вернулся с маршрута руления в аэропорту „Внуково“. Возврат произошел по технической причине», — указано в публикации.
Экипаж доложил о мокрой взлетной полосе, видимости в 10 км и небольшом ветре. Команда совершала рейс на самолете Боинг 737-400. Воздушное судно вмещает 150 пассажиров.
Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт вылета.
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