Самолет Utair не смог взлететь из-за технической неисправности

19 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Самолет Utair вернулся в аэропорт взлета из-за неисправности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из столицы в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт Москвы из-за технических неполадок. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Самолет авиакомпании Utair Москва (Внуково) — Уфа вернулся с маршрута руления в аэропорту „Внуково“. Возврат произошел по технической причине», — указано в публикации. Экипаж доложил о мокрой взлетной полосе, видимости в 10 км и небольшом ветре. Команда совершала рейс на самолете Боинг 737-400. Воздушное судно вмещает 150 пассажиров. Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт вылета.

Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из столицы в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт Москвы из-за технических неполадок. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Самолет авиакомпании Utair Москва (Внуково) — Уфа вернулся с маршрута руления в аэропорту „Внуково“. Возврат произошел по технической причине», — указано в публикации. Экипаж доложил о мокрой взлетной полосе, видимости в 10 км и небольшом ветре. Команда совершала рейс на самолете Боинг 737-400. Воздушное судно вмещает 150 пассажиров. Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт вылета.