18 октября 2023

Самолет Utair не смог взлететь из-за технической неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
Самолет Utair вернулся в аэропорт взлета из-за неисправности Фото:

Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из столицы в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт Москвы из-за технических неполадок. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Самолет авиакомпании Utair Москва (Внуково) — Уфа вернулся с маршрута руления в аэропорту „Внуково“. Возврат произошел по технической причине», — указано в публикации.

Экипаж доложил о мокрой взлетной полосе, видимости в 10 км и небольшом ветре. Команда совершала рейс на самолете Боинг 737-400. Воздушное судно вмещает 150 пассажиров.

Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт вылета.

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Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из столицы в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт Москвы из-за технических неполадок. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Самолет авиакомпании Utair Москва (Внуково) — Уфа вернулся с маршрута руления в аэропорту „Внуково“. Возврат произошел по технической причине», — указано в публикации. Экипаж доложил о мокрой взлетной полосе, видимости в 10 км и небольшом ветре. Команда совершала рейс на самолете Боинг 737-400. Воздушное судно вмещает 150 пассажиров. Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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