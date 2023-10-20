В Екатеринбурге предложили разместить исправцентр вблизи резиденции губернатора

Пока здание Приборостроительного завода пустует Фото: Илья Московец © URA.RU

Урбанист и общественник Дмитрий Москвин предложил перенести строящийся исправительный центр, который беспокоит жителей Уктуса в Екатеринбурге, в здание Приборостроительного завода, находящееся по соседству с резиденцией свердловского губернатора. С таким шутливым предложением он выступил в своем telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

Ранее екатеринбуржцы, выступающие против появления исправительного центра на Уктусе, предложили перенести учреждение в здание Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в центре города. Однако Москвин предлагает присмотреться к зданию Приборостроительного завода. «Почему это хорошее место для нужд исправительного центра ФСИН? Комплекс завода формирует квартал застройки с просторным внутренним двором. Здесь подопечным ФСИН будет удобно гулять. Горожан они не побеспокоят. И сбежать никакой возможности нет», — заявил урбанист.

Также он иронично отметил, что рядом располагается резиденция свердловского губернатора и провинившиеся екатеринбуржцы смогут брать пример с дисциплинированных чиновников. «И здание сохраним, и придадим соответствующее эпохе звучание тексту на его крыше „Кто мы, откуда, куда мы идем?“» — резюмировал Москвин.

Споры вокруг исправцентра ФСИН на Уктусе тянутся с сентября. Горожане выходили на пикет, записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пытаются привлечь внимание к проблеме зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Больше всего екатеринбуржцы боятся того, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали жителей не паниковать и уверяют, что в УФИЦ поселят тех, кто отбывает срок за преступления небольшой тяжести либо осужденных, которым смягчили режим за примерное поведение.