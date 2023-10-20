В Екатеринбурге с 20 октября идут поиски 15-летнего Никиты Небытова. Розыском несовершеннолетнего занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Место пропажи Никиты Небытова: Пионерский район Екатеринбурга. Приметы: рост 160 сантиметров, карие глаза, темные волосы, худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в куртку синего цвета с бело-красными полосами на рукавах и на шее, брюки темно-коричневого цвета и кроссовки черно-серого цвет», — сказано в сообщении. Несовершеннолетний носит очки с диоптриями.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №3. Сообщить информацию о ребенке можно по телефонам: 8(343) 356-42-03 либо 102. Координатор поисков Надежда (Нафаня): 8 (952) 130-33-70.
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