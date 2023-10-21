Хабиб Нурмагомедов объявил, что окончательно бросил ММА

22 октября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Боец Хабиб Нурмагомедов бросил ММА Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отсутствие на поединке соотечественника Ислама Махачева связано с тем, что он оставил всю связанную со смешанными единоборствами деятельность. Об этом он написал в соцсетях. «Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат, и поздравляю. Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры», — написал Нурмагомедов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Ранее Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, проведя свой последний бой в главном событии турнира UFC 254. А весной этого года он опубликовал на своей странице в соцсети видео с тренировки. Так он намекнул своим подписчикам на свое возможное участие в некоем спортивном мероприятии. Он добавил, что к середине лета он должен был быть готов, но не к ММА, передает МК.RU .

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отсутствие на поединке соотечественника Ислама Махачева связано с тем, что он оставил всю связанную со смешанными единоборствами деятельность. Об этом он написал в соцсетях. «Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат, и поздравляю. Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры», — написал Нурмагомедов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Ранее Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, проведя свой последний бой в главном событии турнира UFC 254. А весной этого года он опубликовал на своей странице в соцсети видео с тренировки. Так он намекнул своим подписчикам на свое возможное участие в некоем спортивном мероприятии. Он добавил, что к середине лета он должен был быть готов, но не к ММА, передает МК.RU.