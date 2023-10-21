21 октября 2023

Хабиб Нурмагомедов объявил, что окончательно бросил ММА

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Новое знание, Хабиб Нурмагомедов. Москва, нурмагомедов хабиб
Боец Хабиб Нурмагомедов бросил ММА Фото:

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отсутствие на поединке соотечественника Ислама Махачева связано с тем, что он оставил всю связанную со смешанными единоборствами деятельность. Об этом он написал в соцсетях.

«Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат, и поздравляю. Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры», — написал Нурмагомедов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, проведя свой последний бой в главном событии турнира UFC 254. А весной этого года он опубликовал на своей странице в соцсети видео с тренировки. Так он намекнул своим подписчикам на свое возможное участие в некоем спортивном мероприятии. Он добавил, что к середине лета он должен был быть готов, но не к ММА, передает МК.RU.

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отсутствие на поединке соотечественника Ислама Махачева связано с тем, что он оставил всю связанную со смешанными единоборствами деятельность. Об этом он написал в соцсетях. «Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат, и поздравляю. Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил все, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры», — написал Нурмагомедов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Ранее Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, проведя свой последний бой в главном событии турнира UFC 254. А весной этого года он опубликовал на своей странице в соцсети видео с тренировки. Так он намекнул своим подписчикам на свое возможное участие в некоем спортивном мероприятии. Он добавил, что к середине лета он должен был быть готов, но не к ММА, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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