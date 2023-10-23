Карта боевых действий на Украине 23 октября: главное на этот час

ВС РФ наступают на запорожском направлении

23 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Российская армия ударила по ВСУ на нескольких направлениях Фото: Министерство обороны РФ Российские военнослужащие продолжают наступать на запорожском, купянском и южнодонецком направлениях, уничтожая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости об успехах российских бойцов на 23 октября. Успехи ВС РФ на запорожском направлении Российские солдаты уничтожили опорные пункты ВСУ на запорожском направлении, в том числе и вблизи населенного села Вербовое. Под российскими ударами также оказались вражеские позиции в Пятихатках, Малых Щербаках, Новоандреевке, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорье. Для поражения украинских сил ВС РФ используют тяжелые огнеметные системы (ТСО) «Солнцепек». Российские солдаты неоднократно уничтожают украинских бойцов при помощи данного взрывоопасного вооружения. Его дальность составляет порядка шести километров. Помимо этого, военнослужащие РФ также используют ТСО «Тосочка», передает Пятый канал. На данном фронтовом участке в зоне спецоперации активно работают российские силы из новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Они ежедневно выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов ВСУ вместе с живой силой и вражеским вооружением. Направление контролируется при помощи беспилотников. Населенные пункты, где проходят бои между ВС РФ и ВСУ Карта URA.RU Поражение ВСУ на других направлениях Купянское направление Артиллеристы из Западного военного округа уничтожают батальоны ВСУ при помощи гаубиц Д-30. Солдаты РФ поражают не только вражеские оборонительные сооружения и пункты управления, но и огневые склады, вместе с вооружением и боеприпасами. Российские артиллеристы активно используют БПЛА. От разведки при помощи дрона до непосредственного удара проходит не более трех минут. Угледарский участок фронта ВС РФ контратаковали Украину в районе Новодонецкого и Новомайорского. Российские артиллеристы ударяли по ВСУ в Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном. Донецкое направление Боевые действия между российскими и украинскими войсками проходили у Новомихайловки, в Марьинке. Российские силы продвинулись в направлении населенного пункта Невельское. Также зафиксировано продвижение солдат РФ с нескольких сторон от Авдеевки. Это районы Северный (на западе от Авдеевки), Степной (юг от города) и населенный пункт Новокалинова. Под обстрелами оказались украинские позиции в Тоненьком, Орловке и населенном пункте Нью-Йорк. Бахмутское направление На бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали украинские позиции у Андреевки. Также они контратаковали вражеские позиции у Хромового и в направлении Богдановки и ударили по ВСУ в Курдюмовке, Отрадовке и Бахмуте (Артемовск). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие продолжают наступать на запорожском, купянском и южнодонецком направлениях, уничтожая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости об успехах российских бойцов на 23 октября. Российские солдаты уничтожили опорные пункты ВСУ на запорожском направлении, в том числе и вблизи населенного села Вербовое. Под российскими ударами также оказались вражеские позиции в Пятихатках, Малых Щербаках, Новоандреевке, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорье. Для поражения украинских сил ВС РФ используют тяжелые огнеметные системы (ТСО) «Солнцепек». Российские солдаты неоднократно уничтожают украинских бойцов при помощи данного взрывоопасного вооружения. Его дальность составляет порядка шести километров. Помимо этого, военнослужащие РФ также используют ТСО «Тосочка», передает Пятый канал. На данном фронтовом участке в зоне спецоперации активно работают российские силы из новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Они ежедневно выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов ВСУ вместе с живой силой и вражеским вооружением. Направление контролируется при помощи беспилотников. Артиллеристы из Западного военного округа уничтожают батальоны ВСУ при помощи гаубиц Д-30. Солдаты РФ поражают не только вражеские оборонительные сооружения и пункты управления, но и огневые склады, вместе с вооружением и боеприпасами. Российские артиллеристы активно используют БПЛА. От разведки при помощи дрона до непосредственного удара проходит не более трех минут. ВС РФ контратаковали Украину в районе Новодонецкого и Новомайорского. Российские артиллеристы ударяли по ВСУ в Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном. Боевые действия между российскими и украинскими войсками проходили у Новомихайловки, в Марьинке. Российские силы продвинулись в направлении населенного пункта Невельское. Также зафиксировано продвижение солдат РФ с нескольких сторон от Авдеевки. Это районы Северный (на западе от Авдеевки), Степной (юг от города) и населенный пункт Новокалинова. Под обстрелами оказались украинские позиции в Тоненьком, Орловке и населенном пункте Нью-Йорк. На бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали украинские позиции у Андреевки. Также они контратаковали вражеские позиции у Хромового и в направлении Богдановки и ударили по ВСУ в Курдюмовке, Отрадовке и Бахмуте (Артемовск).