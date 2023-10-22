Челябинец покончил с собой, убив человека

В обстоятельствах ЧП разбираются специалисты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Уйском районе Челябинской области местный житель покончил с собой после того, как убил человека. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выйти на преступника удалось, изучив кровь убитого.

«Сначала нашли один труп. Обнаруженные на теле травмы говорили о криминальном характере смерти. Через час нашли предполагаемого убийцу. К тому моменту он покончил с собой. На его одежде была найдена кровь убитого им человека», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчины выпивали вместе. В ходе распития между ними произошел конфликт, закончившийся нанесением телесных повреждений и последующим суицидом.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.