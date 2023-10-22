22 октября 2023

Челябинец покончил с собой, убив человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, капли, дождь, лента заграждения
В обстоятельствах ЧП разбираются специалисты Фото:

В Уйском районе Челябинской области местный житель покончил с собой после того, как убил человека. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выйти на преступника удалось, изучив кровь убитого.

«Сначала нашли один труп. Обнаруженные на теле травмы говорили о криминальном характере смерти. Через час нашли предполагаемого убийцу. К тому моменту он покончил с собой. На его одежде была найдена кровь убитого им человека», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчины выпивали вместе. В ходе распития между ними произошел конфликт, закончившийся нанесением телесных повреждений и последующим суицидом.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Уйском районе Челябинской области местный житель покончил с собой после того, как убил человека. Как 23 октября рассказал URA.RU источник в силовых структурах, выйти на преступника удалось, изучив кровь убитого. «Сначала нашли один труп. Обнаруженные на теле травмы говорили о криминальном характере смерти. Через час нашли предполагаемого убийцу. К тому моменту он покончил с собой. На его одежде была найдена кровь убитого им человека», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчины выпивали вместе. В ходе распития между ними произошел конфликт, закончившийся нанесением телесных повреждений и последующим суицидом. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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