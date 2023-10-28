Россия доставила ядерное топливо в Венгрию в обход Украины

28 октября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Россия отправила ядерное топливо в Венгрию через Болгарию и Румынию в обход Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия отправила в Венгрию очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше через Болгарию и Румынию, в обход Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На АЭС „Пакш“ создан запас топлива на достаточно долгий период», — написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что поставка ядерного топлива осуществлялась из России на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. По его словам, в нынешнем году это уже третья партия топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная. Он также заявил, что поставки будут продолжаться в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM, управляющей АЭС в Пакше, и Росатомом. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что их атомная электростанция получила партию ядерного топлива из России, которая прибыла по новому маршруту, передает телеканал RT. О доставке первой партии глава внешнеполитического ведомства республики сообщил 7 апреля.

Россия отправила в Венгрию очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше через Болгарию и Румынию, в обход Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На АЭС „Пакш“ создан запас топлива на достаточно долгий период», — написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что поставка ядерного топлива осуществлялась из России на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. По его словам, в нынешнем году это уже третья партия топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная. Он также заявил, что поставки будут продолжаться в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM, управляющей АЭС в Пакше, и Росатомом. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что их атомная электростанция получила партию ядерного топлива из России, которая прибыла по новому маршруту, передает телеканал RT. О доставке первой партии глава внешнеполитического ведомства республики сообщил 7 апреля.