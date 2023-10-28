Израиль отказался пользоваться Starlink после слов Илона Маска

Власти Израиля негативно отреагировали на решение Маска
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль не будет пользоваться спутниками Starlink из-за заявления американского предпринимателя Илона Маска о помощи сектору Газа. Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи.
«Может быть, [Илон] Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Шломо Каръи в соцсети X.
Ранее Илон Маск заявлял, что будет оказывать помощь лишь международно-признанным организациям. Такими действиями он собирался помочь сектору Газа, передает «Царьград».
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