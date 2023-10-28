Израиль отказался пользоваться Starlink после слов Илона Маска 28 октября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 + Власти Израиля негативно отреагировали на решение Маска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль не будет пользоваться спутниками Starlink из-за заявления американского предпринимателя Илона Маска о помощи сектору Газа. Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи. «Может быть, [Илон] Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Шломо Каръи в соцсети X. Ранее Илон Маск заявлял, что будет оказывать помощь лишь международно-признанным организациям. Такими действиями он собирался помочь сектору Газа, передает «Царьград». Израиль не будет пользоваться спутниками Starlink из-за заявления американского предпринимателя Илона Маска о помощи сектору Газа. Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи. «Может быть, [Илон] Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Шломо Каръи в соцсети X. Ранее Илон Маск заявлял, что будет оказывать помощь лишь международно-признанным организациям. Такими действиями он собирался помочь сектору Газа, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям