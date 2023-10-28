Израиль отказался пользоваться Starlink после слов Илона Маска

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Власти Израиля негативно отреагировали на решение Маска Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль не будет пользоваться спутниками Starlink из-за заявления американского предпринимателя Илона Маска о помощи сектору Газа. Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи.

«Может быть, [Илон] Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Шломо Каръи в соцсети X.

Ранее Илон Маск заявлял, что будет оказывать помощь лишь международно-признанным организациям. Такими действиями он собирался помочь сектору Газа, передает «Царьград».

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Израиль не будет пользоваться спутниками Starlink из-за заявления американского предпринимателя Илона Маска о помощи сектору Газа. Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи. «Может быть, [Илон] Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал Шломо Каръи в соцсети X. Ранее Илон Маск заявлял, что будет оказывать помощь лишь международно-признанным организациям. Такими действиями он собирался помочь сектору Газа, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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