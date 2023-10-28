Следователи устанавливают причину гибели двух мужчин на пруду в Перми

В Перми организована процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин на Мотовилихинском пруду. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
«Следственным отделом по Мотовилихинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек 1979 и 2004 годов рождения. По предварительным данным, 29 октября в следственный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тел с признаками утопления в пруду», — передает ведомственный telegram-канал.
Тела из водоема извлекли спасатели. На месте происшествия работали сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили очевидцы.
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