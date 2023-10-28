28 октября 2023
27 октября 2023

Следователи устанавливают причину гибели двух мужчин на пруду в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Специалисты СКР инициировали проверку после гибели мужчин Фото:

В Перми организована процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин на Мотовилихинском пруду. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следственным отделом по Мотовилихинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек 1979 и 2004 годов рождения. По предварительным данным, 29 октября в следственный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тел с признаками утопления в пруду», — передает ведомственный telegram-канал.

Тела из водоема извлекли спасатели. На месте происшествия работали сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили очевидцы.

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В Перми организована процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин на Мотовилихинском пруду. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. «Следственным отделом по Мотовилихинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек 1979 и 2004 годов рождения. По предварительным данным, 29 октября в следственный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тел с признаками утопления в пруду», — передает ведомственный telegram-канал. Тела из водоема извлекли спасатели. На месте происшествия работали сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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