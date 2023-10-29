Участок с дачами УрО РАН на Шарташе получила компания сына депутата Карапетяна

Развивать участок, где находятся заброшенные дачи ученых, будет компания «Элит-ГРУПП» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Договор о комплексном развитии территории участка площадью 2,4 га на Шарташе в Екатеринбурге, где находятся заброшенные дачи Уро РАН, заключат с компанией «Элит-ГРУПП». Ее директором является Акоп Карапетян — сын заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна. Итоговый протокол по результатам аукциона опубликован на сайте государственной корпорации «Дом.рф».

Торги по продаже участка начались в конце января. Всего на конкурс поступило три заявки — от пермских компаний «СПС» и «Финструм», а также от компании из Верхней Пышмы «Элит-ГРУПП». При этом допустили к участию только последнюю. У «СПС» и «Финструм» не оказалось опыта в возведении объектов капитального строительства.

«Признать аукцион несостоявшимся […] в связи с тем, что только один заявитель допущен к участию в торгах. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного участника аукциона ООО СЗ „Элит-ГРУПП“ на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды участка для комплексного развития незастроенной территории», — говорится в итоговом протоколе.

Согласно данным сервиса СБИС, директором «Элит-ГРУПП» является Акоп Карапетян. Компания, в частности, являлась застройщиком ЖК «Петровский» в Верхней Пышме. Ее выручка в прошлом году составила 126,8 млн рублей.