29 октября 2023

Участок с дачами УрО РАН на Шарташе получила компания сына депутата Карапетяна

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, домик, шарташ
Развивать участок, где находятся заброшенные дачи ученых, будет компания «Элит-ГРУПП» Фото:

Договор о комплексном развитии территории участка площадью 2,4 га на Шарташе в Екатеринбурге, где находятся заброшенные дачи Уро РАН, заключат с компанией «Элит-ГРУПП». Ее директором является Акоп Карапетян — сын заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна. Итоговый протокол по результатам аукциона опубликован на сайте государственной корпорации «Дом.рф».

Торги по продаже участка начались в конце января. Всего на конкурс поступило три заявки — от пермских компаний «СПС» и «Финструм», а также от компании из Верхней Пышмы «Элит-ГРУПП». При этом допустили к участию только последнюю. У «СПС» и «Финструм» не оказалось опыта в возведении объектов капитального строительства.

«Признать аукцион несостоявшимся […] в связи с тем, что только один заявитель допущен к участию в торгах. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного участника аукциона ООО СЗ „Элит-ГРУПП“ на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды участка для комплексного развития незастроенной территории», — говорится в итоговом протоколе.

Согласно данным сервиса СБИС, директором «Элит-ГРУПП» является Акоп Карапетян. Компания, в частности, являлась застройщиком ЖК «Петровский» в Верхней Пышме. Ее выручка в прошлом году составила 126,8 млн рублей.

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Договор о комплексном развитии территории участка площадью 2,4 га на Шарташе в Екатеринбурге, где находятся заброшенные дачи Уро РАН, заключат с компанией «Элит-ГРУПП». Ее директором является Акоп Карапетян — сын заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна. Итоговый протокол по результатам аукциона опубликован на сайте государственной корпорации «Дом.рф». Торги по продаже участка начались в конце января. Всего на конкурс поступило три заявки — от пермских компаний «СПС» и «Финструм», а также от компании из Верхней Пышмы «Элит-ГРУПП». При этом допустили к участию только последнюю. У «СПС» и «Финструм» не оказалось опыта в возведении объектов капитального строительства. «Признать аукцион несостоявшимся […] в связи с тем, что только один заявитель допущен к участию в торгах. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право единственного участника аукциона ООО СЗ „Элит-ГРУПП“ на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории и договора аренды участка для комплексного развития незастроенной территории», — говорится в итоговом протоколе. Согласно данным сервиса СБИС, директором «Элит-ГРУПП» является Акоп Карапетян. Компания, в частности, являлась застройщиком ЖК «Петровский» в Верхней Пышме. Ее выручка в прошлом году составила 126,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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