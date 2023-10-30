Назвавшийся «уралмашевским» подросток направил пистолет на старушку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подросток направил пистолет на пожилую женщину

31 октября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Подросток угрожал бабушке пистолетом (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Екатеринбурга подросток направил пистолет на пожилую женщину, рассказал URA.RU очевидец. По его словам, мальчик назвал себя «уралмашевским». По данным собеседника агентства, инцидент произошел вечером 28 октября у ресторана «Агонь». Подросток несколько раз подходил к бабушке и оскорблял ее. «Он сказал, что он „уралмашевский“, поэтому ничего не боится», — пояснил очевидец. После этих слов мальчик достал пистолет и направил на бабушку. Затем подросток обратился к людям, которые стали очевидцами, и приказал им молчать. Сама пенсионерка рассказала корреспонденту, что очень часто встречает этого мальчика. «Он курит на улице электронные сигареты и оскорбляет людей», — отметила женщина. В тот вечер, по ее словам, подросток также подходил к барабанщику, который пытался заработать на билет домой, угрожал пистолетом и требовал, чтобы тот отдал ему все деньги. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована. Полицейские пятого отдела организовали проверку. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить по телефону +7 (343) 356-42-05 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили силовики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Екатеринбурга подросток направил пистолет на пожилую женщину, рассказал URA.RU очевидец. По его словам, мальчик назвал себя «уралмашевским». По данным собеседника агентства, инцидент произошел вечером 28 октября у ресторана «Агонь». Подросток несколько раз подходил к бабушке и оскорблял ее. «Он сказал, что он „уралмашевский“, поэтому ничего не боится», — пояснил очевидец. После этих слов мальчик достал пистолет и направил на бабушку. Затем подросток обратился к людям, которые стали очевидцами, и приказал им молчать. Сама пенсионерка рассказала корреспонденту, что очень часто встречает этого мальчика. «Он курит на улице электронные сигареты и оскорбляет людей», — отметила женщина. В тот вечер, по ее словам, подросток также подходил к барабанщику, который пытался заработать на билет домой, угрожал пистолетом и требовал, чтобы тот отдал ему все деньги. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована. Полицейские пятого отдела организовали проверку. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, сообщить по телефону +7 (343) 356-42-05 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили силовики.