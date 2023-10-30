Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал переключиться на Украину

31 октября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал молодежь бить врага на Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы На Украине находятся сатанисты и фашисты, поддерживающие убийства палестинцев. Необходимо переключиться на борьбу с ними тем молодым людям, у которых есть рвение и желание. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. «Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло — на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев», — уточнил в посте Кадыров. Данное заявление политик сделал на фоне беспорядков в Дагестане и попыток провокаций в самой Чечне. Кадыров призвал молодежь думать, прежде чем превращаться в неразумную толпу и поддаваться на провокации. Он добавил, что спонтанные поступки до добра не доводят, поэтому молодым надо советоваться со старшими. Ранее в Чечне в ночь с 29 на 30 октября власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане. Кадыров заявил, что в республике были приведены в готовность полицейские и росгвардейцы, чтобы оперативно среагировать на любую ситуацию. Также Кадыров, комментируя попытки организовать погромы в Махачкале, заявил о недопустимости подобного насилия. Как подчеркнул чеченский лидер, нельзя идти на поводу у врагов России, передает RT.

На Украине находятся сатанисты и фашисты, поддерживающие убийства палестинцев. Необходимо переключиться на борьбу с ними тем молодым людям, у которых есть рвение и желание. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. «Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло — на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев», — уточнил в посте Кадыров. Данное заявление политик сделал на фоне беспорядков в Дагестане и попыток провокаций в самой Чечне. Кадыров призвал молодежь думать, прежде чем превращаться в неразумную толпу и поддаваться на провокации. Он добавил, что спонтанные поступки до добра не доводят, поэтому молодым надо советоваться со старшими. Ранее в Чечне в ночь с 29 на 30 октября власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане. Кадыров заявил, что в республике были приведены в готовность полицейские и росгвардейцы, чтобы оперативно среагировать на любую ситуацию. Также Кадыров, комментируя попытки организовать погромы в Махачкале, заявил о недопустимости подобного насилия. Как подчеркнул чеченский лидер, нельзя идти на поводу у врагов России, передает RT.