CNN: американцев в секторе Газа не будут спасать в первую очередь

01 ноября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Эвакуация граждан США не будет проводиться в первую очередь, сообщает CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть осажденный сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщает телеканал CNN. «Американцы не входят в число первой группы иностранных граждан в секторе Газа, которые, возможно, смогут покинуть осажденный анклав», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что эвакуация будет проводиться через контрольно-пропускной пункт Рафах. Граждане США смогут покинуть анклав на более поздних этапах эвакуации, в течение следующей недели. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что жители 14 общин на севере Израиля, рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Также известно, что власти США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока. По оценкам Госдепа, на момент атаки ХАМАС в Израиле находилось около 600 тысяч американских граждан, а около 86 тысяч находились в Ливане, передает RT.

Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть осажденный сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщает телеканал CNN. «Американцы не входят в число первой группы иностранных граждан в секторе Газа, которые, возможно, смогут покинуть осажденный анклав», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что эвакуация будет проводиться через контрольно-пропускной пункт Рафах. Граждане США смогут покинуть анклав на более поздних этапах эвакуации, в течение следующей недели. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что жители 14 общин на севере Израиля, рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Также известно, что власти США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока. По оценкам Госдепа, на момент атаки ХАМАС в Израиле находилось около 600 тысяч американских граждан, а около 86 тысяч находились в Ливане, передает RT.