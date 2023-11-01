CNN: американцев в секторе Газа не будут спасать в первую очередь

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Эвакуация граждан США не будет проводиться в первую очередь, сообщает CNN Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть осажденный сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Американцы не входят в число первой группы иностранных граждан в секторе Газа, которые, возможно, смогут покинуть осажденный анклав», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что эвакуация будет проводиться через контрольно-пропускной пункт Рафах. Граждане США смогут покинуть анклав на более поздних этапах эвакуации, в течение следующей недели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что жители 14 общин на севере Израиля, рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Также известно, что власти США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока. По оценкам Госдепа, на момент атаки ХАМАС в Израиле находилось около 600 тысяч американских граждан, а около 86 тысяч находились в Ливане, передает RT.

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Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которым будет разрешено покинуть осажденный сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщает телеканал CNN. «Американцы не входят в число первой группы иностранных граждан в секторе Газа, которые, возможно, смогут покинуть осажденный анклав», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что эвакуация будет проводиться через контрольно-пропускной пункт Рафах. Граждане США смогут покинуть анклав на более поздних этапах эвакуации, в течение следующей недели. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что жители 14 общин на севере Израиля, рядом с Ливаном, должны покинуть свои дома. Также известно, что власти США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока. По оценкам Госдепа, на момент атаки ХАМАС в Израиле находилось около 600 тысяч американских граждан, а около 86 тысяч находились в Ливане, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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