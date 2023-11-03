Действующий глава Оханского округа поборется за кресло мэра со своим замом

Глава Оханского округа Дмитрий Байдин попробует остаться на второй срок

На место Дмитрия Байдина претендует его зам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На конкурс по отбору кандидатов на должность главы Оханского городского округа (Пермский край) заявилось четыре человека, включая действующего главу Дмитрий Байдина. Прием документов от кандидатов завершился 3 ноября.

«На конкурс по выборам главы Оханского округа зарегистрировались четыре кандидата: глава Оханского округа Дмитрий Байдин; замглавы Оханского округа Михаил Яшин;

самозанятая из с. Таборы Ирина Пономарева и некий Павел Васильев», — пишет газета «Звезда» в своем telegram-канале. Байдин возглавил Оханский округ в 2018 году сразу после преобразования муниципалитета.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа назначен 16 ноября. После этого депутаты муниципальной думы выберут из двух кандидатов нового мэра.