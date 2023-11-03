Действующий глава Оханского округа поборется за кресло мэра со своим замом

На конкурс по отбору кандидатов на должность главы Оханского городского округа (Пермский край) заявилось четыре человека, включая действующего главу Дмитрий Байдина. Прием документов от кандидатов завершился 3 ноября.
«На конкурс по выборам главы Оханского округа зарегистрировались четыре кандидата: глава Оханского округа Дмитрий Байдин; замглавы Оханского округа Михаил Яшин;
самозанятая из с. Таборы Ирина Пономарева и некий Павел Васильев», — пишет газета «Звезда» в своем telegram-канале. Байдин возглавил Оханский округ в 2018 году сразу после преобразования муниципалитета.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа назначен 16 ноября. После этого депутаты муниципальной думы выберут из двух кандидатов нового мэра.
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