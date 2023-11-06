В Перми суд заставил веткликнику снести вход

07 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Точку в споре поставил суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми центр ветеринарной медицины «Дойче Вет» заставили через суд снести входную группу. Как пояснили в службе судебных приставов клиника размещается в здании известном как «Дом горсовета», которое является объектом культурного наследия. «Входная группа, сооруженная из профнастила, не имела ничего общего с архитектурой исторического здания, кроме того, не было получено разрешение на ее строительство. Требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. После решения суда владельцы центра демонтировали входную группу. «Дом горсовета» находится в Перми по адресу ул. Екатерининская, 51. Пятиэтажный дом был построен в 1930 году в стиле конструктивизма.

В Перми центр ветеринарной медицины «Дойче Вет» заставили через суд снести входную группу. Как пояснили в службе судебных приставов клиника размещается в здании известном как «Дом горсовета», которое является объектом культурного наследия. «Входная группа, сооруженная из профнастила, не имела ничего общего с архитектурой исторического здания, кроме того, не было получено разрешение на ее строительство. Требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. После решения суда владельцы центра демонтировали входную группу. «Дом горсовета» находится в Перми по адресу ул. Екатерининская, 51. Пятиэтажный дом был построен в 1930 году в стиле конструктивизма.