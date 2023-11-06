06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Перми суд заставил веткликнику снести вход

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Точку в споре поставил суд Фото:

В Перми центр ветеринарной медицины «Дойче Вет» заставили через суд снести входную группу. Как пояснили в службе судебных приставов клиника размещается в здании известном как «Дом горсовета», которое является объектом культурного наследия.

«Входная группа, сооруженная из профнастила, не имела ничего общего с архитектурой исторического здания, кроме того, не было получено разрешение на ее строительство. Требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

После решения суда владельцы центра демонтировали входную группу. «Дом горсовета» находится в Перми по адресу ул. Екатерининская, 51. Пятиэтажный дом был построен в 1930 году в стиле конструктивизма.

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В Перми центр ветеринарной медицины «Дойче Вет» заставили через суд снести входную группу. Как пояснили в службе судебных приставов клиника размещается в здании известном как «Дом горсовета», которое является объектом культурного наследия. «Входная группа, сооруженная из профнастила, не имела ничего общего с архитектурой исторического здания, кроме того, не было получено разрешение на ее строительство. Требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. После решения суда владельцы центра демонтировали входную группу. «Дом горсовета» находится в Перми по адресу ул. Екатерининская, 51. Пятиэтажный дом был построен в 1930 году в стиле конструктивизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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