Завершено расследование дела о хищении 12,5 млн у пермячки, чей сын погиб на СВО

Завершено расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые похитили у жительницы Гремячинска (Пермский край) 12,5 млн рублей. Эти деньги женщина получила после того, как ее сын погиб на Украине. Уголовное дело направлено в суд.
«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовным делам двух участников преступной банды. По версии следствия, обвиняемые в составе ОПГ с помощью мошеннической схемы похищали деньги у людей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Всего в банде было 12 участников. Расследование по уголовным делам 10 человек еще продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что возраст участников банды составлял от 20 до 22 лет. Они снимали квартиру в Казани и обманывали жителей Татарстана, пермского края и других регионов. Ущерб от их действий составил более 15 млн рублей.
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