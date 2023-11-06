06 ноября 2023

Завершено расследование дела о хищении 12,5 млн у пермячки, чей сын погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Уголовное дело направлено в казанский суд Фото:

Завершено расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые похитили у жительницы Гремячинска (Пермский край) 12,5 млн рублей. Эти деньги женщина получила после того, как ее сын погиб на Украине. Уголовное дело направлено в суд.

«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовным делам двух участников преступной банды. По версии следствия, обвиняемые в составе ОПГ с помощью мошеннической схемы похищали деньги у людей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Всего в банде было 12 участников. Расследование по уголовным делам 10 человек еще продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что возраст участников банды составлял от 20 до 22 лет. Они снимали квартиру в Казани и обманывали жителей Татарстана, пермского края и других регионов. Ущерб от их действий составил более 15 млн рублей.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые похитили у жительницы Гремячинска (Пермский край) 12,5 млн рублей. Эти деньги женщина получила после того, как ее сын погиб на Украине. Уголовное дело направлено в суд. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовным делам двух участников преступной банды. По версии следствия, обвиняемые в составе ОПГ с помощью мошеннической схемы похищали деньги у людей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Всего в банде было 12 участников. Расследование по уголовным делам 10 человек еще продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что возраст участников банды составлял от 20 до 22 лет. Они снимали квартиру в Казани и обманывали жителей Татарстана, пермского края и других регионов. Ущерб от их действий составил более 15 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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