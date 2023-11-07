В Екатеринбурге не состоялся врачебный консилиум по Мише Бахтину со СМА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Трехсторонний врачебный консилиум по Мише Бахтину со СМА не состоялся из-за того, что представители федеральных центров отказались участвовать в медицинской консультации в присутствии СМИ и сотрудников СК РФ по Свердловской области. Юлия Липинская, представляющая интересы мальчика, в разговоре с журналистом URA.RU отметила то, что отказ ведущих врачей от проведения запланированного консилиума в первую очередь несет угрозу для малолетнего ребенка, чьи интересы отстаивает семья мальчика.

«По распоряжению Минздрава РФ сегодня в Областной детской клинической больнице должен был состояться трехсторонний консилиум с участием ведущих специалистов федеральных центров. Однако этого не произошло. Московских врачей, как и представителей свердловского минздрава, смутило присутствие на консилиуме журналистов и следователей. Несмотря на то, что мы пытались доказать законность присутствия наших представителей на телемедицинской консультации, врачи отказались вести диалог и просто отключились. Мы расцениваем подобное поведение недопустимым по отношению к здоровью несовершеннолетнего ребенка», — заявила корреспонденту URA.RU Юлия Липинская.

Ранее URA.RU писало о том, что московские врачи сорвали консилиум по трехлетнему Мише Бахтину со СМА. Медики федеральных центров отказались проводить консультацию в присутствии СМИ и следователей.

История уральского мальчика длится уже три года. Все это время родители ребенка ведут борьбу за жизнь своего единственного сына. Выигранный суд с региональным минздравом, пикеты в Екатеринбурге и в Москве не увенчались успехом. Препарат «Рисдиплам» Миша так и не получил. Вся история первого младенца в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте — отдельном сюжете URA.RU.