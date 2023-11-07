Челябинского полицейского уволили за помощь арестанту

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Полицейский попался на передаче телефона арестанту в изолятор Фото:

В Копейске — городе-спутнике Челябинска, полицейский лишился работы за помощь арестанту, находящемуся в изоляторе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.

«Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Выявление таких сотрудников находится на контроле. Сотрудникам, запятнавшим честь и достоинство мундира, не место в органах внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, инцидент произошел еще в марте. Полицейский охранял изолятор временного содержания, однако вместо исполнения своих обязанностей начал сотрудничать с одним из арестованных. Тот через посредника передал полицейскому взятку в размере тысячи рублей. За это на тот момент еще действующий силовик должен был принести ему в изолятор мобильный телефон. Полицейский был задержан своими коллегами из отдела собственной безопасности.

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В Копейске — городе-спутнике Челябинска, полицейский лишился работы за помощь арестанту, находящемуся в изоляторе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудник был уволен по отрицательным основаниям. «Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе. Выявление таких сотрудников находится на контроле. Сотрудникам, запятнавшим честь и достоинство мундира, не место в органах внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, инцидент произошел еще в марте. Полицейский охранял изолятор временного содержания, однако вместо исполнения своих обязанностей начал сотрудничать с одним из арестованных. Тот через посредника передал полицейскому взятку в размере тысячи рублей. За это на тот момент еще действующий силовик должен был принести ему в изолятор мобильный телефон. Полицейский был задержан своими коллегами из отдела собственной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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