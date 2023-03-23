23 марта 2023

В центре Перми за 26 миллионов рублей продается кафе «Хуторок». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан
По словам продавца, помещение кафе окупится за восемь лет (архивное фото) Фото:

В центре Перми выставлено на продажу помещение с долгосрочным арендатором. Речь идет о кафе «Хуторок», расположенном на улице Краснова. Площади продаются за 26,4 млн рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продается помещение свободного назначения в центре города. Первая линия, вход с улицы Краснова. Напротив находится Горьковский сад. Помещение находится в длительной аренде у „Хуторка“. Срок окупаемости 8 лет, стоимость — 26,4 млн рублей», — указано в объявлении о продаже.

Помещение состоит из нескольких залов с потолками высотой в три метра. В залах выполнен дизайнерский ремонт, имеются счетчики на свет и воду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается помещение, в котором расположен магазин торговой сети «Красное&Белое». Стоимость площадей — 15,5 млн рублей.

Помещение находится в длительной аренде у «Хуторка»
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В центре Перми выставлено на продажу помещение с долгосрочным арендатором. Речь идет о кафе «Хуторок», расположенном на улице Краснова. Площади продаются за 26,4 млн рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается помещение свободного назначения в центре города. Первая линия, вход с улицы Краснова. Напротив находится Горьковский сад. Помещение находится в длительной аренде у „Хуторка“. Срок окупаемости 8 лет, стоимость — 26,4 млн рублей», — указано в объявлении о продаже. Помещение состоит из нескольких залов с потолками высотой в три метра. В залах выполнен дизайнерский ремонт, имеются счетчики на свет и воду. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается помещение, в котором расположен магазин торговой сети «Красное&Белое». Стоимость площадей — 15,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...