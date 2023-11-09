Росавиация отменила отчет о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация аннулировала итоги расследования и назначила новую комиссию для дорасследования Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Росавиация аннулировала итоги расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Приказ о новой проверке выпустил глава Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами для проведения дорасследования серьезного авиационного инцидента <…> приказываю отменить отчет по результатам расследования. Назначена новая комиссия с новым председателем. В нее войдут представители авиакомпании „Аэрофлот“, „Авиашколы Аэрофлота“, „Уральских авиалиний“ и Уральского МТУ Росавиации», — документ опубликовал telegram-канал «Авиаторщина».

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Спустя время лайнер совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском. На борту самолета находились 159 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пока Росавиация проводила расследование, сибиряки предложили открыть в самолете ресторан, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил слова благодарности эпипажу самолета. В «Уральских авиалиниях» пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Подробная информация об инциденте с лайнером «Уральских авиалиний» — в отдельном сюжете URA.RU.