В Челябинске гостиницы межуниверситетского кампуса откроют осенью 2024 года

Гостиницы заселят к 1 сентября 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске межвузовский кампус планируют заселить к сентябрю 2024 года. Об этом в эфире радио «КП Челябинск» рассказал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев.

«На данный момент закончен конструктив двух общежитий, идет процесс отделки помещений. Общежития будут введены в эксплуатацию 1 сентября 2024 года. Следующий учебный год ребята смогут там проживать», — сообщил Таскаев.

Как отметил Таскаев, кроме отделки двух помещений, в кампусе идет вторая очередь строительства. Возведут гостиницы, конференц-центр и два научно учебных корпуса. На данный момент рабочие роют котлован.

В кампусе построят 41 лабораторию по наиболее востребованным в регионе направлениям. На данный момент первая лаборатория расположилась в пустовавшем помещении между общежитиями ЧелГУ по улице Молодогвардейцев. Как заявил КП в эфире радио «КП Челябинск» директор по развитию группы компаний «inSmart» Алексей Усков, исследования в лаборатории проводят студенты и школьники.

У «Лаборатории интернета вещей inSmart» уже есть коммерческий заказ, контракт на который был подписан в день открытия лаборатории. Через полтора месяца в лаборатории планируют выпустить прототип для одного из челябинских предприятий из сферы медицины. Компания свое устройство оснастит технологией интернета вещей. Еще два контракта для первой лаборатории межуниверситетского кампуса находятся на стадии подписания.