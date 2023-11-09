На перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева в Челябинске установят дополнительные светофоры и дорожные знаки. Об этом URA.RU 10 ноября в пресс-службе мэрии.
«На пересечении Университетской Набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и знаки. Решение принято администрацией Челябинска совместно с госавтоинспекцией города», — сообщили в пресс-службе.
На перекрестке планирует изменить схему движения. В оба направления установят дополнительные светофоры для поворота налево. Дорожные знаки будут предписывать разрешение движения по полосам и изменении режима светофоров.
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