09 ноября 2023

На оживленном перекрестке в Челябинске дополнительно установят светофоры и знаки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Указатель на перекрестке пр Ленина и ул Энгельса. Челябинск, перекресток
Схему движения изменят на перекрестке Университетской Набережной и Наркома Малышева Фото:

На перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева в Челябинске установят дополнительные светофоры и дорожные знаки. Об этом URA.RU 10 ноября в пресс-службе мэрии.

«На пересечении Университетской Набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и знаки. Решение принято администрацией Челябинска совместно с госавтоинспекцией города», — сообщили в пресс-службе.

На перекрестке планирует изменить схему движения. В оба направления установят дополнительные светофоры для поворота налево. Дорожные знаки будут предписывать разрешение движения по полосам и изменении режима светофоров.

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На перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева в Челябинске установят дополнительные светофоры и дорожные знаки. Об этом URA.RU 10 ноября в пресс-службе мэрии. «На пересечении Университетской Набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и знаки. Решение принято администрацией Челябинска совместно с госавтоинспекцией города», — сообщили в пресс-службе. На перекрестке планирует изменить схему движения. В оба направления установят дополнительные светофоры для поворота налево. Дорожные знаки будут предписывать разрешение движения по полосам и изменении режима светофоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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