10 ноября 2023

Пермский пиарщик претендует на авторство названия фестиваля «Ночь города»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, массовое мероприятие, концерт на площади, толпа на концерте, зрители концерта, концерт на эспланаде
Пиарщик из Перми Петр Кравченко считает себя автором названия фестиваля «Ночь города» Фото:

Пермский пиарщик Петр Кравченко претендует на авторство названия и концепции фестиваля «Ночь города». Об этом сообщили СМИ.

«Пермь — город, который не спит. С учетом этого в процессе обсуждения <…> у меня родилась идея про Ночь города — праздник, который подчеркивает и развивает эту уникальную черту Перми», — передает «Коммерсант-Пермь» слова Кравченко.

Кравченко подчеркнул, что развить идею фестиваля и наполнить ее конкретными событиями помогло event-агентство GS TEAM. Он добавил, что был в шоке, когда узнал, что Наталья Галкина (новый руководитель команды «Пермь-300») решила зарегистрировать его идею как товарный знак. По данным издания, Галкина планирует после регистрации передать права на товарный знак фестиваля «Ночь города» Пермскому краю.

Ранее в Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости.

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Пермский пиарщик Петр Кравченко претендует на авторство названия и концепции фестиваля «Ночь города». Об этом сообщили СМИ. «Пермь — город, который не спит. С учетом этого в процессе обсуждения <…> у меня родилась идея про Ночь города — праздник, который подчеркивает и развивает эту уникальную черту Перми», — передает «Коммерсант-Пермь» слова Кравченко. Кравченко подчеркнул, что развить идею фестиваля и наполнить ее конкретными событиями помогло event-агентство GS TEAM. Он добавил, что был в шоке, когда узнал, что Наталья Галкина (новый руководитель команды «Пермь-300») решила зарегистрировать его идею как товарный знак. По данным издания, Галкина планирует после регистрации передать права на товарный знак фестиваля «Ночь города» Пермскому краю. Ранее в Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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