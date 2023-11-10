Пермский пиарщик претендует на авторство названия фестиваля «Ночь города»

11 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Пиарщик из Перми Петр Кравченко считает себя автором названия фестиваля «Ночь города» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский пиарщик Петр Кравченко претендует на авторство названия и концепции фестиваля «Ночь города». Об этом сообщили СМИ. «Пермь — город, который не спит. С учетом этого в процессе обсуждения <…> у меня родилась идея про Ночь города — праздник, который подчеркивает и развивает эту уникальную черту Перми», — передает «Коммерсант-Пермь» слова Кравченко. Кравченко подчеркнул, что развить идею фестиваля и наполнить ее конкретными событиями помогло event-агентство GS TEAM. Он добавил, что был в шоке, когда узнал, что Наталья Галкина (новый руководитель команды «Пермь-300») решила зарегистрировать его идею как товарный знак. По данным издания, Галкина планирует после регистрации передать права на товарный знак фестиваля «Ночь города» Пермскому краю. Ранее в Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости.

Пермский пиарщик Петр Кравченко претендует на авторство названия и концепции фестиваля «Ночь города». Об этом сообщили СМИ. «Пермь — город, который не спит. С учетом этого в процессе обсуждения <…> у меня родилась идея про Ночь города — праздник, который подчеркивает и развивает эту уникальную черту Перми», — передает «Коммерсант-Пермь» слова Кравченко. Кравченко подчеркнул, что развить идею фестиваля и наполнить ее конкретными событиями помогло event-агентство GS TEAM. Он добавил, что был в шоке, когда узнал, что Наталья Галкина (новый руководитель команды «Пермь-300») решила зарегистрировать его идею как товарный знак. По данным издания, Галкина планирует после регистрации передать права на товарный знак фестиваля «Ночь города» Пермскому краю. Ранее в Перми прошло театрализованное гала-шоу «Ночь города», посвященное 300-летнему юбилею краевой столицы. На площади перед Театром-Театром выступили местные и московские артисты. Хедлайнером стала группа «Ленинград», которой подпевали горожане и vip-гости.