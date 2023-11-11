11 ноября 2023
10 ноября 2023

Екатеринбургский дендропарк закроют на обработку от крыс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, дендропарк
Обработка дендропарка пройдет с 13 по 15 ноября Фото:

В екатеринбургском дендропарке появилось уведомление о проведении дератизации от крыс на территории с 13 по 15 ноября. В это время вход для посетителей будет закрыт. Информация об этом появилась на всех входах парк.

«Внимание! 13—15 ноября парк закрыт на дератизацию от крыс. Приносим извинения за неудобство», — говорится на оповещении.

Осенью в соцсетях появлялась информация о том, что парк в центре Екатеринбурга наводнили крысы. Горожане встречали грызунов у мусорок, в кустах и на берегу Исети.

Фото:

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В екатеринбургском дендропарке появилось уведомление о проведении дератизации от крыс на территории с 13 по 15 ноября. В это время вход для посетителей будет закрыт. Информация об этом появилась на всех входах парк. «Внимание! 13—15 ноября парк закрыт на дератизацию от крыс. Приносим извинения за неудобство», — говорится на оповещении. Осенью в соцсетях появлялась информация о том, что парк в центре Екатеринбурга наводнили крысы. Горожане встречали грызунов у мусорок, в кустах и на берегу Исети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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