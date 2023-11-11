Обработка дендропарка пройдет с 13 по 15 ноября
В екатеринбургском дендропарке появилось уведомление о проведении дератизации от крыс на территории с 13 по 15 ноября. В это время вход для посетителей будет закрыт. Информация об этом появилась на всех входах парк.
«Внимание! 13—15 ноября парк закрыт на дератизацию от крыс. Приносим извинения за неудобство», — говорится на оповещении.
Осенью в соцсетях появлялась информация о том, что парк в центре Екатеринбурга наводнили крысы. Горожане встречали грызунов у мусорок, в кустах и на берегу Исети.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!