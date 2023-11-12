12 ноября 2023

В РФ откажутся от пошлин на товары из duty free и дешевле 200 евро

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, duty free
В правительстве прорабатывается вопрос о выводе ряда товарных партий duty free из-под пошлин Фото:

В России товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей — курс ЦБ на 11 ноября — прим. URA.RU), изделия для личного пользования, а также часть продукции из магазинов duty free планирует не облагать пошлинами, привязанными к курсу рубля. Это решение было одобрено правительственной комиссии по экономическому развитию.

«Товарные партии дешевле 200 евро, товары личного пользования и часть товаров из duty free планирует вывести из-под экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля. Также власти хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до конца мая следующего года», — передает решение комиссии РБК.

Соответствующий протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В Минпромторге подтвердили, что знакомы с инициативой. В РФ курсовые пошлины начали применяться с 1 октября, они будут действовать до конца 2024 года. Сейчас пошлина составляет 4-7% и применяется при курсе от 80 рублей за доллар.

В правительстве подчеркивали, что эта мера призвана защитить внутренний рынок России от необоснованного наращивания цен. Ранее кабмин продлил лимит беспошлинного ввоза товаров от 1000 евро для физических лиц.

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В России товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей — курс ЦБ на 11 ноября — прим. URA.RU), изделия для личного пользования, а также часть продукции из магазинов duty free планирует не облагать пошлинами, привязанными к курсу рубля. Это решение было одобрено правительственной комиссии по экономическому развитию. «Товарные партии дешевле 200 евро, товары личного пользования и часть товаров из duty free планирует вывести из-под экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля. Также власти хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до конца мая следующего года», — передает решение комиссии РБК. Соответствующий протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В Минпромторге подтвердили, что знакомы с инициативой. В РФ курсовые пошлины начали применяться с 1 октября, они будут действовать до конца 2024 года. Сейчас пошлина составляет 4-7% и применяется при курсе от 80 рублей за доллар. В правительстве подчеркивали, что эта мера призвана защитить внутренний рынок России от необоснованного наращивания цен. Ранее кабмин продлил лимит беспошлинного ввоза товаров от 1000 евро для физических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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