В РФ откажутся от пошлин на товары из duty free и дешевле 200 евро

13 ноября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

В правительстве прорабатывается вопрос о выводе ряда товарных партий duty free из-под пошлин Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» В России товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей — курс ЦБ на 11 ноября — прим. URA.RU), изделия для личного пользования, а также часть продукции из магазинов duty free планирует не облагать пошлинами, привязанными к курсу рубля. Это решение было одобрено правительственной комиссии по экономическому развитию. «Товарные партии дешевле 200 евро, товары личного пользования и часть товаров из duty free планирует вывести из-под экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля. Также власти хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до конца мая следующего года», — передает решение комиссии РБК. Соответствующий протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В Минпромторге подтвердили, что знакомы с инициативой. В РФ курсовые пошлины начали применяться с 1 октября, они будут действовать до конца 2024 года. Сейчас пошлина составляет 4-7% и применяется при курсе от 80 рублей за доллар. В правительстве подчеркивали, что эта мера призвана защитить внутренний рынок России от необоснованного наращивания цен. Ранее кабмин продлил лимит беспошлинного ввоза товаров от 1000 евро для физических лиц.

В России товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей — курс ЦБ на 11 ноября — прим. URA.RU), изделия для личного пользования, а также часть продукции из магазинов duty free планирует не облагать пошлинами, привязанными к курсу рубля. Это решение было одобрено правительственной комиссии по экономическому развитию. «Товарные партии дешевле 200 евро, товары личного пользования и часть товаров из duty free планирует вывести из-под экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля. Также власти хотят продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до конца мая следующего года», — передает решение комиссии РБК. Соответствующий протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В Минпромторге подтвердили, что знакомы с инициативой. В РФ курсовые пошлины начали применяться с 1 октября, они будут действовать до конца 2024 года. Сейчас пошлина составляет 4-7% и применяется при курсе от 80 рублей за доллар. В правительстве подчеркивали, что эта мера призвана защитить внутренний рынок России от необоснованного наращивания цен. Ранее кабмин продлил лимит беспошлинного ввоза товаров от 1000 евро для физических лиц.