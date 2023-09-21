Власти РФ защитили граждан от повышения цен

Правительство РФ приняло решение ввести экспортные пошлины на ряд товаров с привязкой к курсу рубля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка», — сообщили в
Отмечается, что пошлина поможет защитить внутренний рынок России от необоснованного решения цен. Сама же мера будет действовать до конца 2024 года. Пошлина составит от 4 до 7% — она будет зависеть от курса рубля. При этом, в случае стоимости доллара в 80 рублей и ниже, пошлина будет нулевой.
Ранее этим же днем правительство остановило рост цен на бензин в России. Оно ввело ограничение на экспорт бензина и дизеля. Такая мера, объяснили власти, должна помочь стабилизировать внутренний рынок.
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