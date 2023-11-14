Бывший глава пермского ГУ МВД оставил должность в центральном аппарате МВД РФ

Михаил Давыдов перешел в центральный аппарат МВД в 2020 году Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов освобожден от должности в центральном аппарате МВД РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Силовик занимал пост начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП).

«Михаила Давыдова освободили от должности начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. Соответствующий указ подписан», — пишет портал Ural56.ru. Сейчас на сайте управления уже нет данных о Михаиле Давыдове.

Михаил Давыдов окончил МГТУ им. Баумана. В разные годы он служил в полицейских управлениях города Москвы, Пермского края и Оренбургской области. С июля 2018 по ноябрь 2020 года Давыдов возглавлял ГУ МВД по Прикамью.