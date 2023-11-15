В Челябинске перенесли концерт певицы Нельсон

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Концерт Ирины Нельсон и группы Рефлекс. Эспланада. 300 лет Пермь, нельсон ирина
Концерт исполнительницы Ирины Нельсон перенесли с 20 ноября на неопределенный срок Фото:

В Челябинске на неопределенный срок переносится концерт певицы Ирины Нельсон, основательницы и солистки группы Reflex. Информацию об этом 15 ноября разместили на сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Ирины Нельсон с туром „Reflex 20 лет“ переносится. Он был запланирован на 20 ноября», — указано на сайте.

По данным сервиса, новая дата мероприятия уточняется. Связаться с организатором выступления и концертным директором исполнительницы, чтобы уточнить причины переноса, не удалось. В соцсетях певицы информации о переносе нет.

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В Челябинске на неопределенный срок переносится концерт певицы Ирины Нельсон, основательницы и солистки группы Reflex. Информацию об этом 15 ноября разместили на сайте городских зрелищных касс. «Концерт Ирины Нельсон с туром „Reflex 20 лет“ переносится. Он был запланирован на 20 ноября», — указано на сайте. По данным сервиса, новая дата мероприятия уточняется. Связаться с организатором выступления и концертным директором исполнительницы, чтобы уточнить причины переноса, не удалось. В соцсетях певицы информации о переносе нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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