В Челябинске перенесли концерт певицы Нельсон

Концерт исполнительницы Ирины Нельсон перенесли с 20 ноября на неопределенный срок
В Челябинске на неопределенный срок переносится концерт певицы Ирины Нельсон, основательницы и солистки группы Reflex. Информацию об этом 15 ноября разместили на сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Ирины Нельсон с туром „Reflex 20 лет“ переносится. Он был запланирован на 20 ноября», — указано на сайте.
По данным сервиса, новая дата мероприятия уточняется. Связаться с организатором выступления и концертным директором исполнительницы, чтобы уточнить причины переноса, не удалось. В соцсетях певицы информации о переносе нет.
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