В Челябинске перенесли концерт певицы Нельсон

15 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Концерт исполнительницы Ирины Нельсон перенесли с 20 ноября на неопределенный срок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске на неопределенный срок переносится концерт певицы Ирины Нельсон, основательницы и солистки группы Reflex. Информацию об этом 15 ноября разместили на сайте городских зрелищных касс. «Концерт Ирины Нельсон с туром „Reflex 20 лет“ переносится. Он был запланирован на 20 ноября», — указано на сайте. По данным сервиса, новая дата мероприятия уточняется. Связаться с организатором выступления и концертным директором исполнительницы, чтобы уточнить причины переноса, не удалось. В соцсетях певицы информации о переносе нет.

В Челябинске на неопределенный срок переносится концерт певицы Ирины Нельсон, основательницы и солистки группы Reflex. Информацию об этом 15 ноября разместили на сайте городских зрелищных касс. «Концерт Ирины Нельсон с туром „Reflex 20 лет“ переносится. Он был запланирован на 20 ноября», — указано на сайте. По данным сервиса, новая дата мероприятия уточняется. Связаться с организатором выступления и концертным директором исполнительницы, чтобы уточнить причины переноса, не удалось. В соцсетях певицы информации о переносе нет.