15 ноября 2023

Пермяк сбежал из дома, сжег машину и похитил пылесос

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, киа, пожар авто
После пожара автомобиль восстановлению не подлежал Фото:

Жителя Краснокамска Пермского края осудили на два года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии за поджог чужого автомобиля и кражу имущества, в том числе пылесоса. Перед этим он поссорился с родителями и ушел из дома, а на преступление решился из-за финансовых проблем.

«Молодой человек 2000 года рождения ушел из дома с целью начать взрослую жизнь и решился на ограбление, чтобы купить продукты питания. Он забрался в легковую машину Chevrolet Lacetti в гаражном кооперативе и присвоил себе автомобильный пылесос, два провода, автошампунь и другие вещи. Когда юноша вскрывал машину, он поранился и, испугавшись, что его найдут по следам крови, решил сжечь иномарку. Для этого он распылил внутри аэрозоль, воспламенил его, после чего скрылся с места. Машина выгорела полностью», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Украденные вещи пермяк позже сбыл с рук, выручив за них 700 рублей. После этого пришел в полицию и сознался в преступлении. Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком в два года и один месяц. Также с виновного взыскали 240 тысяч рублей ущерба за сгоревшую машину. Судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на имеющиеся у должника доходы, в том числе и по месту отбытия наказания. По мере поступления денежные средства списывались в счет компенсации ущерба. После погашения долга исполнительное производство было завершено.

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Жителя Краснокамска Пермского края осудили на два года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии за поджог чужого автомобиля и кражу имущества, в том числе пылесоса. Перед этим он поссорился с родителями и ушел из дома, а на преступление решился из-за финансовых проблем. «Молодой человек 2000 года рождения ушел из дома с целью начать взрослую жизнь и решился на ограбление, чтобы купить продукты питания. Он забрался в легковую машину Chevrolet Lacetti в гаражном кооперативе и присвоил себе автомобильный пылесос, два провода, автошампунь и другие вещи. Когда юноша вскрывал машину, он поранился и, испугавшись, что его найдут по следам крови, решил сжечь иномарку. Для этого он распылил внутри аэрозоль, воспламенил его, после чего скрылся с места. Машина выгорела полностью», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Украденные вещи пермяк позже сбыл с рук, выручив за них 700 рублей. После этого пришел в полицию и сознался в преступлении. Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком в два года и один месяц. Также с виновного взыскали 240 тысяч рублей ущерба за сгоревшую машину. Судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на имеющиеся у должника доходы, в том числе и по месту отбытия наказания. По мере поступления денежные средства списывались в счет компенсации ущерба. После погашения долга исполнительное производство было завершено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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