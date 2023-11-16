Челябинцы двухкомнатное жилье стали предпочитать однокомнатным квартирам. Инфографика

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Пресс-тур по новостройкам Кургана, жилой дом, комната, квартира
Средняя площадь покупаемой жилой недвижимости в городе закрепилась на уровне 46 квадратных метров Фото:

Челябинцы в октябре 2023 года стали чаще однокомнатных покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке жилья. Небольшие двушки покупатели выбирали в 47,14% случаев от общего числа продаж. Средняя площадь покупаемой недвижимости при этом закрепилась на уровне 46 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«За октябрь 2023 года в структуре продаж 47,14% покупателей сделали выбор в пользу двухкомнатных квартир. Доля продаж однокомнатных квартир составила 41,43%, а 3-комнатных — 11,43%. Средняя площадь данного жилья закрепилась на уровне 46 квадратных метров», — сообщается в исследовании АН «Этажи».

Аналитики отметили, реальная цена продажи вторичного жилья в Челябинске в октябре составила в среднем 73 тысячи 653 рублей за квадратный метр. Средняя полная цена продажи квартир на вторичном рынке на данный момент равна 3 млн 390 тысячам рублей.

Динамика продажи квартир в разрезе комнатности на вторичном рынке в октябре 2023 года в Челябинске
Динамика продажи квартир в разрезе комнатности на вторичном рынке в октябре 2023 года в Челябинске

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Челябинцы в октябре 2023 года стали чаще однокомнатных покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке жилья. Небольшие двушки покупатели выбирали в 47,14% случаев от общего числа продаж. Средняя площадь покупаемой недвижимости при этом закрепилась на уровне 46 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За октябрь 2023 года в структуре продаж 47,14% покупателей сделали выбор в пользу двухкомнатных квартир. Доля продаж однокомнатных квартир составила 41,43%, а 3-комнатных — 11,43%. Средняя площадь данного жилья закрепилась на уровне 46 квадратных метров», — сообщается в исследовании АН «Этажи». Аналитики отметили, реальная цена продажи вторичного жилья в Челябинске в октябре составила в среднем 73 тысячи 653 рублей за квадратный метр. Средняя полная цена продажи квартир на вторичном рынке на данный момент равна 3 млн 390 тысячам рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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